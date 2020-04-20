Найкривавіша стрілянина в історії Канади: кількість жертв зросла до 16

Унаслідок стрілянини у провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинули 16 осіб.

Цю інформацію оприлюднила Королівська канадська кінна поліція, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що жертв може виявитися ще більше, адже пошуково-рятувальна операція триває.

Злочинцем, який скоїв масове вбивство, виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман, він загинув при затриманні. Спершу у формі офіцера поліції він проник до будинку в селищі Портапік (за 100 км від міста Галіфакс, столиці провінції Нова Шотландія), де розстріляв кількох людей. Після цього продовжив стрілянину в інших місцях, пересуваючись автомобілем, схожим на поліцейський. Окрім цього, в околицях було підпалено кілька будинків.

На переконання правоохоронців, жертв у першому помешканні стрілець обрав не випадково, а вже потім відкривав вогонь навмання. Про мотиви вбивці поліція не повідомляє. Оскільки поки ще достеменно не встановлено його маршрут, правоохоронці не виключають, що буде знайдено й інших жертв.

Після тривалого переслідування Вортмана заблокували за 30 км від Галіфакса. Подробиці його затримання й загибелі ще не відомі, як і ті, яку саме зброю він застосував.

Серед загиблих – співробітниця поліції, її колега отримав легкі поранення.

Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного 1989 року у Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада запровадила ретельну перевірку всіх охочих придбати вогнепальну зброю та заборонила володіння її скорострільними видами.