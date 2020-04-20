Благаю, відвезіть мене в російський шпиталь!

Я завжди дивувався тієї несамовитої ненависті, яку вміло демонструє ліберальна частина російських «рукопожатних» до своєї країни. Ніяка закордонна русофобія не зрівняється з шаленою пристрастю докору, презирство, обурення, яку відчуває ця «своя» публіка до всього «російській». А тут така подача. Типу своїх в біді ― крихти, а чужим віддаємо останні захисні штани і маски…

М-да, дивно стикатися з таким деструктивної ненавистю (адже вона буває і «благородної», але це не той випадок), що буквально паралізує навіть зачатки аналітичного мислення. Але ще більш дивно спостерігати людей, які завжди апелюють до моралі як останнього аргументу і самі ж знищують цей універсальний принцип. Тому трохи про мораль.

Сучасний світ поділяють не тільки ідеології, економічні моделі, етнічні особливості. Світ глобально розділяють на дві моральні парадигми. Одна ― «просити». Інша ― «рятувати». Коли, наприклад, чарівний український президент у своєму черговому зверненні до народу говорить: «Вітаю, ми перемогли!», ― він завжди має на увазі, що щось «випросили». Маски Китаю, кредити у МВФ, тести в ЄС. І радість його абсолютно щира. Якщо країна за життя ― прохач, то будь милостиню ― це перемога…

Якщо російський президент оголошує, хай і скромному, але перемогою, своєчасну допомогу Італії, це теж щиро. Він просто розуміє, що Росія не може вижити в режимі «прохання», у форматі каргокульта. Така моральна парадигма вб’є її єство, якщо хочете карму, будь-які надії на нормальне майбутнє. Країна так вже влаштована, що рятує себе, лише рятуючи інших. Коротше, професійні жебраки бачать свій фарт в розмірі подаяння, а професійні рятувальники ― в кількості врятованих. Так влаштовані їх життєві місії: одним демонструвати світові м’язи, іншим ― кукси. І було б дивним, якщо б вони помінялися критеріями успіху.

Тому, коли я чую про допомогу РФ спочатку Китаю, а потім і Італії, Сербії, Вірменії, навіть Штатам в період пандемії, я не захоплююся і тим більше не негодую. Країна виконує свій історичний оброк. Інакше сама загине…

Але тут лунають ще голоси: не викривають, а як би співчуваючі, не критикують, а як би радять. Мовляв, а навіщо допомагати настільки далеким і чужим країнам? Адже є рідні, сусіди, яким теж непросто. Та ж Україна. От би їм допомогти, а потім, дивись, після ліквідації спільної біди вони відплатять дружбою, партнерством, співпрацею.

У цих начебто логічних радах брехня навпіл з наївністю. Наївність в тому, що подібні доброзичливці бачать світ у померлих геополітичних формах. Так, ще недавно спільність кордонів була умовою створення союзів, альянсів, блоків. Євросоюз ― остання демонстрація подібної моделі. Остання у всіх сенсах! Проклятий вірус убивчо показав, що спільні кордони не полегшують взаємодопомога і взаєморозуміння, але можуть створювати нестерпні взаємні проблеми. Це як в комунальній квартирі ― зворушлива дружба на базі кухонних близькості легко трансформується в яру неприязнь на базі кухонних тісноти.

Так, допомога колишніми братами і сестрами, можливо (не факт), буде прийнята. Але по-перше, прийнята з поблажливістю і перевагою. По-друге, замість майбутньої подяки очікувати можна тільки презирство і відчуження. (Є вражаючий досвід тієї ж України. Там сотні мільярдів доларів, подарованих у вигляді знижок на нафту і газ, сприймалися як суто тупість, наївність і лоховатость північних «ватников».)

Втім, півтора століття тому Достоєвський все це передбачив: як за добро і допомога «братні» народи будуть платити Росії ненавистю і зрадою…

Але це окрема історія. Зараз повернемося до моменту, точніше, до «мементо морі». Вірус пригнічує імунітет, але загострює інтуїцію. Саме ця інтуїція підказує сьогодні мінімум три найважливіших аспекти.

Перше, повторюся, не допомагати не можна. Росія, допомагаючи іншим, рятуючи чужі душі, допомагає насамперед собі. Точніше, «спасає наші душі». Друге, допомагати треба не тим, хто ближче територіально, а тим, хто вдячніший морально. Нині взаємне відстань куди менш значуще, ніж взаємне розуміння. Третє, і це саме важливе. В умовах загальної біди раптом виник незримий запит на спілки колишніх імперій. Хоча імперії колишніми не бувають. Це ті державні феномени, які коли-небудь усвідомили, відчули, відчули, що великі простору потрібні для великих цілей. Великої літератури, поезії, музики, філософії, культури взагалі. Містечковість, провінційність, окраинность чужорідні великим думкам і значущим смислам. Для їх плотського свідомості «бути чи не бути» ― «гівно питання». Напевно, подібні країни навіть бувають по-своєму щасливі без болісної імперської фантомного болю по великому.

Я навіть думав, що ці корпускули своєю «простотою» світ перемогли. Потім, з початком пандемії, засумнівався. От кажуть, що Італія відразу забуде свої рефлексії щодо торпедування антиросійських санкцій, як тільки змінить захисні маски в Бергамо на карнавальні у Венеції. Типу не можна вічно бути слугою двох панів ― переможе той, хто більше платить.

А по барабану! Санкції страшні тільки нікчемним країнам, а не іманентним імперіям. До того ж я чомусь вірю, що Італія в солодких снах згадує і свого еллінське імперське минуле. Коли вони приносили, а не просили: ігристе вино народам, пившим настоянку мухомора; терми тим, хто мився в калюжах; філософію племен, які не мали навіть писемності. Вони пам’ятають генетичною пам’яттю, що стратегія сильніше тактики, а благородство сильніше прагматичності… Коротше, імперії наносять удар у відповідь.

P. S. Мій старий товариш, який відповідає в МНС за авіацію, повернувшись два дні тому з Італії, мені по телефону розповів, що хворі італійці в найбільш ураженому коронавірусом місті Бергамо, де працює військова місія з Росії, благають лікарів швидкої «Відвезіть мене в російський шпиталь!».