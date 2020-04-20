Мексика зірвала угоду ОПЕК+

Країни ОПЕК+ підтвердили незгоду Мексики на скорочення нафтовидобутку.

Глава Міненерго Кувейту Халед аль-Фадхель повідомив, що із-за позиції Мексики країни ОПЕК не змогли домовитися про скорочення нафтовидобутку на 10 млн барелів на добу (б/с), передає Reuters. Про відмову Мексики також розповіло Міністерство енергетики Азербайджану. Глава мексиканського Міненерго заявила, що країна готова знижувати видобуток лише на 100 тис. б/с.

У Міненерго Азербайджану заявили «», що Мексика не погодилася на триетапне скорочення видобутку. Угода, на який готовий піти більшість країн ОПЕК+, передбачає зниження видобутку на 10 млн барелів на добу терміном на два місяці, починаючи з травня. З липня і до кінця року планувалося зменшити обсяг скорочення видобутку до 8 млн б/с, а з січня по квітень 2021-го — до 6 млн б/с.

Міністр енергетики Мексики Росіо Нале повідомила, що її країна готова знижувати видобуток на рівень в сто разів менше запропонованого, на 100 тис. б/с. «Для стабілізації цін на нафту Мексика на переговорах ОПЕК запропонувала скоротити видобуток на 100 тис. б/с… З 1,781 млн б/з, про яких ми повідомляли в березні 2020 року, ми знизимо (видобуток нафти.— “Ъ”) до 1,681 млн б/с”,— написала міністр у Twitter.

У підсумковому прес-релізі ОПЕК підтверджується, що скорочення нафтовидобутку схвалили всі країни, крім Мексики. В організації додали, що доля угоди залежить від того, чи піде на неї Мексика.

Наступне засідання країн ОПЕК+ має відбутися 10 червня.