Астрономы обнаружили планету-двойник Земли

Международная команда астрономов повторно проанализировала данные космического телескопа “Кеплер” и обнаружила скалистую экзопланету размером с нашу родную планету. Об этом.сообщает Рhys.org.

Указано, что орбита находки находится в потенциально обитаемой зоне от своей звезды.

Так, планета получила обозначение Kepler-1649c. Астрономы обнаружили ее, когда просматривали старые наблюдения телескопа “Кеплера”, который в NASA списали в конце 2018 года. Из всех найденных “Кеплером” экзопланет эта расположена в 300 световых годах от Земли. Она больше всего похожа на нашу планету по размерам и температуре.

В частности, Kepler-1649c превосходит по размерам нашу планету всего в 1,06 раз. Также сообщается, что количество света, которое экзопланета получает от своей звезды, составляет 75% от того количества света, которое Земля получает от Солнца. По мнению ученых, температура экзопланеты может быть аналогичной температуре нашей планеты.

Вместе с тем, как отмечают ученые, экзопланета, в отличие от Земли, вращается вокруг своей звезды “красного карлика”. Этот тип звезд известен вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты проблематичной для жизни живых организмов на ней.

Напомним, в январе NASA заявило об открытии телескопом TESS новой “потенциально обитаемой Земли”, получившей административное название TOI 700d. Она находится в шесть раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу (год на ней длится всего 37 земных дней), но, поскольку она в 50 раз менее яркая, количество получаемой ею энергии сравнимо с тем, что Земля получает от своего Солнца. При этом планета удалена от Земли на 100 световых лет.

: vesti.ua