Допоміг бойовий пес: в Донецькій області собака знайшла схрон бойовиків з 35 мін і снарядів

В Донецькій області, закритої в кінці березня на в’їзд, поліція знайшла схрон небезпечних предметів, що складався з мінометних мін, танкових боєприпасів і артилерійських снарядів загальною кількістю 35 одиниць.

Боєприпаси були виявлені за допомогою службової собаки, яка вказала правоохоронцям на місце під час проведення комплексних заходів у селі Юр’ївка, повідомили в обласному управлінні Нацполиции.

У профілактичних заходах були задіяні співробітники поліції Донецької області, військовослужбовці НГУ і поліцейські зі складу ООС.

В цілому відпрацювання комплексу заходів проводилася на території Маріуполя і декількох перебувають поблизу населених пунктів.

За підсумками проведених заходів поліцейські перевірили понад 100 транспортних засобів та склали відносно порушників 6 адмінпротоколів. Один з водіїв був притягнутий до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Крім того, виявлено два водія, які перевозили зброю та патрони. Обидва зловмисники повідомили, що знайшли небезпечні предмети. Зараз інформацію перевіряють слідчі.

Також правоохоронці виявили автомобіль, який перебуває в розшуку і жінку, яка підозрюється у вчиненні наркозлочинів.