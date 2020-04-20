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Часто мити руки в карантин небезпечно: дерматолог назвала причину

20.04.2020

Незважаючи на те, що миття рук визнано більш ефективним засобом у боротьбі з коронавірусом, ніж носіння рукавичок, захоплюватися цією процедурою не варто.

У цьому впевнена дерматолог Лариса Алексєєва, пише МК.

Причина — в тому, що часте ретельне миття рук з милом і використання антисептиків здатні змити не тільки небезпечні бактерії, але і флору, яка зберігає шкірний імунітет, тому після епідемії COVID-19 багатьом напевно знадобиться допомога фахівця.

Експерт підтвердила, що зараз багато хто скаржиться на стан шкіри. Лікар зазначила, що багато антисептики погано на неї впливають. Але ретельне миття рук з милом і інші гігієнічні процедури нині зовсім не обов’язкові.

«Мені зараз подруги і друзі стали надсилати фотографії своїх рук, тому що у всіх виникають різні дерматити на ґрунті ретельного миття рук. Звичайно, ці кошти все висушують, і вони змивають не тільки патогенну мікрофлору, але і флору, яка зберігає наш шкірний імунітет. Зараз ми переживемо цей складний час, і потім вже почнемо нашу шкіру лікувати. Думаю, у нас пацієнтів додасться, тому що всі скаржаться. Так що все це вилікується, все буде нормально, все ж знають про свої захворювання», — зазначила Алексєєва.

Фахівець переконана, що власникам схильної до дерматитів та інших проблем шкіри потрібно вжити запобіжні заходи.

«Якщо ті, у кого є схильність до дерматитів і екзем, будуть носити рукавички і користуватися кремами, то нічого поганого не буде. Потрібно використовувати зволожуючі і живильні креми», — сказала дерматолог.

Також спеціаліст запропонувала техніку з шести кроків для миття рук:

  • Змочити руки водою і нанести мило, яке потім розтерти.
  • Далі слід тертя з закритими руками разом з пальцями, а потім переплетення пальців.
  • Після цього рухати правою долонею по тильній стороні лівої руки переплетеними пальцями і навпаки.
  • Наступний крок — добре потерти задню частину пальців.
  • Особливу увагу слід також звернути на великі пальці, так як вони містять багато мікробів.
  • Нарешті, очистити внутрішню частину правої руки пальцями лівої руки, утримуючи їх закритими. Потім повернути руки — процедура миття закінчена.
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