Часто мити руки в карантин небезпечно: дерматолог назвала причину

Незважаючи на те, що миття рук визнано більш ефективним засобом у боротьбі з коронавірусом, ніж носіння рукавичок, захоплюватися цією процедурою не варто.

У цьому впевнена дерматолог Лариса Алексєєва, пише МК.

Причина — в тому, що часте ретельне миття рук з милом і використання антисептиків здатні змити не тільки небезпечні бактерії, але і флору, яка зберігає шкірний імунітет, тому після епідемії COVID-19 багатьом напевно знадобиться допомога фахівця.

Експерт підтвердила, що зараз багато хто скаржиться на стан шкіри. Лікар зазначила, що багато антисептики погано на неї впливають. Але ретельне миття рук з милом і інші гігієнічні процедури нині зовсім не обов’язкові.

«Мені зараз подруги і друзі стали надсилати фотографії своїх рук, тому що у всіх виникають різні дерматити на ґрунті ретельного миття рук. Звичайно, ці кошти все висушують, і вони змивають не тільки патогенну мікрофлору, але і флору, яка зберігає наш шкірний імунітет. Зараз ми переживемо цей складний час, і потім вже почнемо нашу шкіру лікувати. Думаю, у нас пацієнтів додасться, тому що всі скаржаться. Так що все це вилікується, все буде нормально, все ж знають про свої захворювання», — зазначила Алексєєва.

Фахівець переконана, що власникам схильної до дерматитів та інших проблем шкіри потрібно вжити запобіжні заходи.

«Якщо ті, у кого є схильність до дерматитів і екзем, будуть носити рукавички і користуватися кремами, то нічого поганого не буде. Потрібно використовувати зволожуючі і живильні креми», — сказала дерматолог.

Також спеціаліст запропонувала техніку з шести кроків для миття рук:

Змочити руки водою і нанести мило, яке потім розтерти.

Далі слід тертя з закритими руками разом з пальцями, а потім переплетення пальців.

Після цього рухати правою долонею по тильній стороні лівої руки переплетеними пальцями і навпаки.

Наступний крок — добре потерти задню частину пальців.

Особливу увагу слід також звернути на великі пальці, так як вони містять багато мікробів.

Нарешті, очистити внутрішню частину правої руки пальцями лівої руки, утримуючи їх закритими. Потім повернути руки — процедура миття закінчена.