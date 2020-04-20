Часто мити руки в карантин небезпечно: дерматолог назвала причину

Незважаючи на те, що миття рук визнано більш ефективним засобом у боротьбі з коронавірусом, ніж носіння рукавичок, захоплюватися цією процедурою не варто.
У цьому впевнена дерматолог Лариса Алексєєва, пише МК.
Причина — в тому, що часте ретельне миття рук з милом і використання антисептиків здатні змити не тільки небезпечні бактерії, але і флору, яка зберігає шкірний імунітет, тому після епідемії COVID-19 багатьом напевно знадобиться допомога фахівця.
Експерт підтвердила, що зараз багато хто скаржиться на стан шкіри. Лікар зазначила, що багато антисептики погано на неї впливають. Але ретельне миття рук з милом і інші гігієнічні процедури нині зовсім не обов’язкові.
«Мені зараз подруги і друзі стали надсилати фотографії своїх рук, тому що у всіх виникають різні дерматити на ґрунті ретельного миття рук. Звичайно, ці кошти все висушують, і вони змивають не тільки патогенну мікрофлору, але і флору, яка зберігає наш шкірний імунітет. Зараз ми переживемо цей складний час, і потім вже почнемо нашу шкіру лікувати. Думаю, у нас пацієнтів додасться, тому що всі скаржаться. Так що все це вилікується, все буде нормально, все ж знають про свої захворювання», — зазначила Алексєєва.
Фахівець переконана, що власникам схильної до дерматитів та інших проблем шкіри потрібно вжити запобіжні заходи.
«Якщо ті, у кого є схильність до дерматитів і екзем, будуть носити рукавички і користуватися кремами, то нічого поганого не буде. Потрібно використовувати зволожуючі і живильні креми», — сказала дерматолог.
Також спеціаліст запропонувала техніку з шести кроків для миття рук: