Ковпаківський районний суд міста Суми задовольнив клопотання місцевої прокуратури про виїмку документації по проведеному в КУ «Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №20» ремонту, який здійснювала приватна фірма «Тимвел». Фірма отримала підряд без конкуренції, договір був підписаний в грудні 2018 року, повідомляє видання «Наші гроші».

У прокуратурі припускають, що посадові особи навчального закладу діяли у змові з представниками ЧФ «Тимвел», в результаті чого без будь-яких робіт або шляхом їх часткового виконання з завищенням обсягів були привласнені кошти, що спричинило за собою шкоду як держбюджету, так і місцевим, звідки також виділялися гроші.

«Справа в тому, що Кабмін своїм рішенням №867-Р від 07.11.2018 року виділив кошти на капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі школи №20 на вул. Металургів, 71, в сумі 1,26 млн грн», – сказано в повідомленні.

Але правоохоронці вважають, що частина віконних і дверних блоків в школі нібито були замінені ще в 2017 році за кошти, зібрані батьками учнів школи.

Своїм рішенням Ковпаківський суд також не надав слідчим доступ до банківського рахунку «Тимвел».

Згідно з даними в єдиному реєстрі юридичних осіб, власником і керівником ПФ «Тимвел» є Олександр Тимчук. В 2010-2015 роках він був депутатом Сумської міськради і належав до фракції «Рідне місто». Пізніше в 2015 році Тимчук балотувався до Сумської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», але спроба не була успішною.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на столичній Оболоні відремонтують стадіон школи за 26 мільйонів гривень.

В тему: Школи Києва щорічно отримують від батьків близько двох мільярдів

SKELET-info

Фірма колишнього депутата обдурила школу в Сумах більш ніж на мільйон оновлено: 20 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0