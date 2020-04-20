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«Богдан Моторс» Гладковського поставить Львову автобуси за кошти ЄІБ

20.04.2020

Олег Свинарчук (Гладковський)

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс, яка об’єднує виробничі активи корпорації «Богдан» Олега Гладковського, виграла тендер на поставку Львову 100 нових автобусів у рамках програми «Міський громадський транспорт України», що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Про це повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля, інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

«15 квітня 2020 року у Львові відкрили тендерні пропозиції на закупівлю 100 автобусів. Пропозиції подали п’ять учасників, але цінова пропозиція «Богдан Моторс» на автобуси «Богдан А70132» визнано найкращим. Зараз тендерний комітет спільно з експертами ЄІБ вивчає подану документацію. «Богдан» сподівається, що вже незабаром буде підписано договір і завод приступить до виготовлення автобусів», – зазначив Красуля.

За його словами, участь в тендері брали також компанії «Електрон» (Львів), «УкрЕвроМАЗ», «Сучасний вантажівки» (дилери білоруського МАЗ) і Otokar (Туреччина). У той же час він не назвав запропоновані ними ціни на автобуси.

«Вибір Львовом українського виробника автобусів — це, в першу чергу, завантаження потужностей заводу корпорації в Луцьку і можливість виплачувати заробітну плату, у тому числі для підтримки працівників під час карантину, пов’язаного з коронавірусом», – додав Красуля.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Богдан Моторс» в минулому році, за попередніми даними, отримала 272,79 млн грн чистого прибутку, що в 10,6 рази більше, ніж роком раніше.

А автоскладальний завод №2 компанії «Богдан Моторс» отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міністерством оборони в рамках державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, Гладковський знову очолив автомобільну корпорацію «Богдан», президентом якої був з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу.

У свою чергу народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей просить Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати Службу безпеки України заборонити Гладковскому виїжджати в іноземне держава на постійне місце проживання.

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Також повідомлялося, що в Києві згоріли документи про надання кредиту автомобільної корпорації «Богдан Моторс» Гладковського, обвинуваченого в корупційному скандалі в «Укроборонпромі».

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ДОСЬЄ: Олег Гладковський (Свинарчук): подвійне життя офшорного помічника Порошенко

SKELET-info

«Богдан Моторс» Гладковського поставить Львову автобуси за кошти ЄІБ оновлено: 20 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

 

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