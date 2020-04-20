«Богдан Моторс» Гладковського поставить Львову автобуси за кошти ЄІБ

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс, яка об’єднує виробничі активи корпорації «Богдан» Олега Гладковського, виграла тендер на поставку Львову 100 нових автобусів у рамках програми «Міський громадський транспорт України», що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Про це повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля, інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

«15 квітня 2020 року у Львові відкрили тендерні пропозиції на закупівлю 100 автобусів. Пропозиції подали п’ять учасників, але цінова пропозиція «Богдан Моторс» на автобуси «Богдан А70132» визнано найкращим. Зараз тендерний комітет спільно з експертами ЄІБ вивчає подану документацію. «Богдан» сподівається, що вже незабаром буде підписано договір і завод приступить до виготовлення автобусів», – зазначив Красуля.

За його словами, участь в тендері брали також компанії «Електрон» (Львів), «УкрЕвроМАЗ», «Сучасний вантажівки» (дилери білоруського МАЗ) і Otokar (Туреччина). У той же час він не назвав запропоновані ними ціни на автобуси.

«Вибір Львовом українського виробника автобусів — це, в першу чергу, завантаження потужностей заводу корпорації в Луцьку і можливість виплачувати заробітну плату, у тому числі для підтримки працівників під час карантину, пов’язаного з коронавірусом», – додав Красуля.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Богдан Моторс» в минулому році, за попередніми даними, отримала 272,79 млн грн чистого прибутку, що в 10,6 рази більше, ніж роком раніше.

А автоскладальний завод №2 компанії «Богдан Моторс» отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міністерством оборони в рамках державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, Гладковський знову очолив автомобільну корпорацію «Богдан», президентом якої був з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу.

У свою чергу народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей просить Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати Службу безпеки України заборонити Гладковскому виїжджати в іноземне держава на постійне місце проживання.

Також повідомлялося, що в Києві згоріли документи про надання кредиту автомобільної корпорації «Богдан Моторс» Гладковського, обвинуваченого в корупційному скандалі в «Укроборонпромі».

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«Богдан Моторс» Гладковського поставить Львову автобуси за кошти ЄІБ оновлено: 20 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0