П’яна росіянка впустила дитину під час спуску з вікна по простирадлах

В Омську місцева мешканка спускалася з трирічною дитиною з четвертого поверху по простирадлах і впустила його. Про це повідомили в прес-службі управління МВС Росії по Омській області, передає «Інтерфакс».

Близько 23:00 18 квітня місцевий житель помітив жінку і викликав поліцію, до будинку також підійшли інші перехожі. У якийсь момент жінка впустила дитину. Його встигли зловити стояли біля стіни очевидці, але при падінні дитина вдарився головою об стіну. При цьому жінку врятували співробітники МНС.

У МВС розповіли, що хлопчикові три роки, і його матір госпіталізували. Попередньо, у жінки виявили алкогольне сп’яніння.

Видання «БК55» з’ясувало, що батьки жінки замкнули її в квартирі, не залишивши ключів, і поїхали «у своїх справах». З-за цього вона вирішила залишити будинок через вікно, але куди вона збиралася відправитися з дитиною, невідомо.

Раніше студентка з Пермського краю спробувала вибратися по простирадлах з п’ятого поверху гуртожитку, щоб придбати алкоголь під час святкування свого дня народження, тому що вахтерка не пустила б її на вулицю. На рівні четвертого поверху простирадла порвалися, дівчина впала і отримала серйозні травми. Очевидці викликали швидку, але по дорозі в лікарню дівчина пережила клінічну смерть і померла в реанімації.