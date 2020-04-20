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Росії доведеться знизити видобуток нафти більше всіх у світі

20.04.2020

России придется снизить добычу нефти больше всех в мире

Затверджена за підсумками засідання ОПЕК+ операція вимагає від Росії взяти на себе максимальні зобов’язання. Країні доведеться знизити видобуток нафти більше всіх у світі, на 1,8 мільйона барелів на добу в порівнянні з березнем. Підсумковий документ опублікований на сайті ОПЕК.

У сукупності країни домовилися з травня сумарно скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів на добу на два місяці, потім на 8 мільйонів протягом півроку та на 6 мільйонів в наступні 16 місяців.

Таким чином, угода розрахована на два роки, з можливістю перегляду через півтора року. Важливим моментом стала точка, від якої відраховуються скорочення.

Для всіх країн, за винятком Саудівської Аравії і Росії, обраний жовтень 2018 року. Головні учасники угоди пішли на рівне — 22 відсотки — зниження видобутку від 11 мільйонів барелів на добу, тобто до 8,5 мільйона. Але Саудівська Аравія, якщо порівнювати з березнем, прибере з ринку 1,3 мільйона барелів, а Росія — 1,8 мільйона.

Приводом для початку цінової війни в березні стала відмова Росії піти на сумарну для всіх країн ОПЕК+ скорочення видобутку на 1,5 мільйона барелів.

Нафтові котирування не відреагували на угоду. На ранок 10 квітня ціна марки Brent залишається на рівні 31-32 долара за барель, хоча напередодні, з-за чуток, що скорочення може бути більше в два рази, піднімалася вище 35-ти.

Однією з проблем нової угоди стала позиція Мексики. Країна погодилася прибрати з ринку тільки 100 тисяч барелів, хоча інші учасники наради наполягали на 400 тисяч.

Ще більш важливою невизначеністю стала позиція США, які не брали участь у переговорах. Однак глава Білого дому Дональд Трамп провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і королем Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд, де, по всій видимості, переконав співрозмовників у необхідності операції.

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Ситуація може прояснитися у п’ятницю, 10 квітня, після переговорів міністрів енергетики країн «Великої двадцятки», де будуть брати участь США. На даний момент американські власті стверджують, що не можуть регулювати видобуток, але вона скоротиться природним, ринковим шляхом.

 

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