Украинец оригинально избавился от «евробляхи», замуровав ее в дом

Как известно, в Украине могут начать действовать штрафы за «евробляхи». Когда это произойдет и произойдет ли, никто не знает. Но многие украинцы, которые не в силах растаможить автомобиль с еврономерами и, которые не хотят платить драконовские штрафы попросту избавляются от «обузы». И некоторые делают это весьма оригинальным способом.

Так один жителей Хмельницкой области замуровал машину в частный дом. Трагическая судьба постигла BMW 5, который, к слову, в нашей стране пользуется огромным спросом.

Если раньше этот автомобиль стоял в гараже, то теперь он является частью декор

Хозяин «евробляхи» видимо посчитал, что если не может ездить на автомобиле, то хотя бы будет любоваться седаном, вмурованным в фасад собственного дома.

На фото видно, что автомобиль сначала разрезали, а уже после его заднюю и переднюю части с разных сторон замуровали прямо в дом. В результате BMW 5 обрел вечный покой.

Вероятно, такая участь намного лучше, чем быть брошенным на свалке или сдавленным под прессом.

Стоит отметить, что с начала 2020 года водителям за нарушение правил растаможки авто может грозить штраф до 170 тысяч гривен и конфискация транспорта (это максимальная мера наказания для владельца «евробляхи»). Новые санкции должны были действовать еще с августа 2019 года, но правительство отсрочило их до конца 2019 года из-за недовольства украинцев, которое переросло в митинги и забастовки.

: novosti-n.org