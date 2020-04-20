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Віталій Портников: Зеленський бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Порошенка на результативні голосування в парламенті

20.04.2020

Державне бюро розслідувань – один з органів, які в Україні створили для боротьби з корупцією, – перетворилося на головне знаряддя реваншу сил, які зазнали поразки в ході Революції гідності 2013-2014 років.

Ще в період, коли бюро керувала нинішній генеральний прокурор країни Ірина Венедиктова, в ГБР були підготовлені підозри колишньому президенту країни Петру Порошенку – причому підозри, пов’язані зовсім не з корупційними звинуваченнями, а з здійсненням повноважень глави держави. Про юридичну безграмотність таких підозр казали тодішні керівники прокуратури – генеральний прокурор Руслан Рябошапка, і його заступник Віктор Чумак, тимчасово очолив прокуратуру після відсторонення Рябошапки. Причому цікаво, що Чумак був одним з найбільш гострих і безкомпромісних критиків Порошенко протягом практично всього періоду його президентства. Проте закон є закон.

Втім, після призначення Венедиктової генеральним прокурором інтерес ДБР до Порошенко згас. Можливо, з цілком прозаїчної причини – в результаті конфлікту зі своїм недавнім покровителем, олігархом Ігорем Коломойським, чинний президент Володимир Зеленський втратив більшість у парламенті і тепер потребує підтримки патріотичних сил, очолюваних попередником. Але аж ніяк не тільки їх. В одній ситуації підтримку Зеленському може надати Порошенко, а в іншій – лідер проросійської «Опозиційної платформи» Віктор Медведчук, приятель і фаворит Володимира Путіна.

Чи Не тому ДБР перетворилося на знаряддя переслідування активістів Майдану? Надумане звинувачення пред’явлено журналістці і колишньому депутату парламенту Тетяні Чорновол, на допит – поки що в якості свідка – викликають історика і депутата чинного парламенту Володимира В’ятровича. Чорновол звинувачують в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів, який помер під час пожежі в штаб-квартирі партії Януковича в один з найбільш гарячих днів Майдану. Звинувачення в умисному вбивстві – єдина можливість обійти закон про амністію учасників подій тих непростих днів, тому-то воно і виглядає так безглуздо. А з В’ятровичем хочуть поговорити про міжнародному форумі, присвяченому 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору, – як відомо, політики, які втратили владу в результаті Майдану 2013-2014 років, самого факту Голодомору не визнають просто тому, що його не визнає їх господар Володимир Путін.

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Активність ДБР на «майданному напрямку» може здатися нісенітницею, ще одним доказом розбалансованості держави за часів Володимира Зеленського. Адже серед прихильників колишнього телевізійного коміка в одній і тій же депутатської фракції, в одних і тих же структурах управління виявилися як прихильники Майдану, так і його противники – люди, об’єднані одним невгамовним бажанням покататися на «соціальному ліфті», нагальної жагою влади будь-якою ціною.

Але цілком можливо, що ми маємо справу не тільки з накрывающим Україну хаосом, але і з простим збігом інтересів різних кланів у популистиской влади. Одним потрібен реванш, а іншим – голосу під час голосувань у Раді. І точно так само, як Путін бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Зеленського на потрібних йому людей або політичні поступки, – це і є російська формула «обміну полоненими» – Зеленський бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Порошенка на результативні голосування в парламенті, – це і є українська формула «національної єдності».

Віталій ПОРТНИКОВ

 

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