Віталій Портников: Зеленський бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Порошенка на результативні голосування в парламенті

Державне бюро розслідувань – один з органів, які в Україні створили для боротьби з корупцією, – перетворилося на головне знаряддя реваншу сил, які зазнали поразки в ході Революції гідності 2013-2014 років.

Ще в період, коли бюро керувала нинішній генеральний прокурор країни Ірина Венедиктова, в ГБР були підготовлені підозри колишньому президенту країни Петру Порошенку – причому підозри, пов’язані зовсім не з корупційними звинуваченнями, а з здійсненням повноважень глави держави. Про юридичну безграмотність таких підозр казали тодішні керівники прокуратури – генеральний прокурор Руслан Рябошапка, і його заступник Віктор Чумак, тимчасово очолив прокуратуру після відсторонення Рябошапки. Причому цікаво, що Чумак був одним з найбільш гострих і безкомпромісних критиків Порошенко протягом практично всього періоду його президентства. Проте закон є закон.

Втім, після призначення Венедиктової генеральним прокурором інтерес ДБР до Порошенко згас. Можливо, з цілком прозаїчної причини – в результаті конфлікту зі своїм недавнім покровителем, олігархом Ігорем Коломойським, чинний президент Володимир Зеленський втратив більшість у парламенті і тепер потребує підтримки патріотичних сил, очолюваних попередником. Але аж ніяк не тільки їх. В одній ситуації підтримку Зеленському може надати Порошенко, а в іншій – лідер проросійської «Опозиційної платформи» Віктор Медведчук, приятель і фаворит Володимира Путіна.

Чи Не тому ДБР перетворилося на знаряддя переслідування активістів Майдану? Надумане звинувачення пред’явлено журналістці і колишньому депутату парламенту Тетяні Чорновол, на допит – поки що в якості свідка – викликають історика і депутата чинного парламенту Володимира В’ятровича. Чорновол звинувачують в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів, який помер під час пожежі в штаб-квартирі партії Януковича в один з найбільш гарячих днів Майдану. Звинувачення в умисному вбивстві – єдина можливість обійти закон про амністію учасників подій тих непростих днів, тому-то воно і виглядає так безглуздо. А з В’ятровичем хочуть поговорити про міжнародному форумі, присвяченому 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору, – як відомо, політики, які втратили владу в результаті Майдану 2013-2014 років, самого факту Голодомору не визнають просто тому, що його не визнає їх господар Володимир Путін.

Активність ДБР на «майданному напрямку» може здатися нісенітницею, ще одним доказом розбалансованості держави за часів Володимира Зеленського. Адже серед прихильників колишнього телевізійного коміка в одній і тій же депутатської фракції, в одних і тих же структурах управління виявилися як прихильники Майдану, так і його противники – люди, об’єднані одним невгамовним бажанням покататися на «соціальному ліфті», нагальної жагою влади будь-якою ціною.

Але цілком можливо, що ми маємо справу не тільки з накрывающим Україну хаосом, але і з простим збігом інтересів різних кланів у популистиской влади. Одним потрібен реванш, а іншим – голосу під час голосувань у Раді. І точно так само, як Путін бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Зеленського на потрібних йому людей або політичні поступки, – це і є російська формула «обміну полоненими» – Зеленський бере заручників, щоб потім обмінювати їх у Порошенка на результативні голосування в парламенті, – це і є українська формула «національної єдності».

Віталій ПОРТНИКОВ