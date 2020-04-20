«Гори-гори ясно». Чому палає Україна?

Десятки років ми з завидною регулярністю зіштовхуймось з однією і тією самою проблемою – проблемою весняних трав’яний дерев’яних підпалів та пожеж. І ніби давно малі б розібратись з причинами явища, знайті ефективні методи боротьби. Але зась. Не дано.

От і зараз Верховна Рада вирішила боротись з наслідками, а не з проблемами. Не скажу, що великі штрафи – це погано. Просто вони ефективні в комплексі з заходами по усуненні причин пожеж. Бо, по великому рахунку, введення великих штрафів нічого не дасть. Йдіть, потім у селян вибивайте ті тисячі тисяч.

По порядку. Чому кожної весни горить трава? Причин декілька.

Перша причина паління трав – це спалювання селянами трави на своїх містах. Це пов’язаність язано з середньовічним уявленням селян, що після пожежі ґрунт буде родити краще, через попіл, що утвориться після пожежі. Також, знищення бур’бур’янів на своїх ділянках вогнем – це лінь махати косою, бо вогнем це швидше і ефективніше» знищення різних гризунів і всіляких шкідників. Сюди ж і йдуть фермери з палінням стерні на полях.

Друга причина паління трав – це спалювання чагарників та різніх «чортополохів» на землях загального користування: при дорогах, на берегах озер, річок, у rowy і так далі. Причина пожежі знищують місця, де у високих чагарниках могли завестися змії, щурі і всяка інша «нечисть». Завестися і прокласти собі шлях до садиб селян. А кому з селян хочеться,щоб наприклад, їх діти, бавлячись не далеко від дому, знайомились з різними «гадами».

Проблема другої причини, виключно у бездіяльності та пофігізму органів місцевого самоврядування. Всіх від їх голів ВІДГ і сільських рад. Чому? Бо ще в радянські роки при колгоспах були косарі, які півроку ті і робили, що ходили землями загального користування і махали косою. За це і на хліб малі. Тепер керівництво ВІДГ більше цікавить питання виділення земельних ділянок ніж реальна господарка.

Є ще одна причина. Вона дещо глибша. Це занепад села. Років двадцять тому в селах чи не в кожному господарстві були корови, кози, свині, багато птиці і ще всього різного. За моєї памяті на селі, як йшла череда корів на випас, то їх було поза сотню-другу, а зараз і п’ять штук не набереться. Селяни, маючи такі господарки, навіть подумати не могли, щоб спалювати таку кількість «їжі». Косили все що бачили. А що не бачили, то шукали місця аж за горизонт для викошення трави для домашньої худоби. А зараз…. нема господарки, то замість коси – сірники.

Третя причина паління трав – банально злодійсько-корупційна. Є різні підпричини. Одна з найбільш поширених, – це спалювання території, на якій колись були лісові насадження. Тобто, ліс вкрали, вирубали, і щоб замести сліди і всілякі розмови – підпалюють вирублену територію.

Звісно існують ще підпали з необережності. Але ми розглядаємо тут виключно умисні підпали.

Це три основні причини підпалу трав’яний дерев’яних насаджень в Україні, через які трапляються масові загорання цілих територій, які призводять до екологічного лиха та мільйонних збитків країні.

Тепер, знаючи причини, ми можемо змоделювати адекватні спосібі боротьби з паліями.

Перший варіант – селяни, що палять свої городи: тут штрафи. Штрафувати потрібно не примарного палія, якого ще треба піймати, а власника ділянки. Пожежі виникла на твоїй ділянці? Плати. Раз-другий оштрафувати – наступного разу будуть махати косою і спалювати в бочках. А попіл хоч собі на голову хай мастять.

Другий варіант – підпал земель загального призначення. Тут віключно відповідальність на головах ВІДГ та сільських рад. Зобов’язання зв’язати їх ввести у штат косарів і оплачувати їх роботу. Продовжуються підпали, відсутні косарі? – застосовувати санкції до голів ВІДГ та сільських рад. Дуже швидко підпали зникнуть.

Третій варіант – злодійський. Скільки вже можна говорити про незаконні вирубки лісових насаджень? Га, влада? За Порошенка рубали – поганий барига. Тепер рубають, хто поганий? Всі на місцях, від органів самоврядування до поліції, знають хто рубає, де рубає, для чого рубає, хто кришує. А знаючи це – боротись з цим явищем заважає хіба відсутність волі ламати чиїсь схеми. Тому існування явища вирубки лісів – це виключно проблема недієздатності влади, в тому числі місцевої.

P. S. Тому наостанок: влада, перестаньте боротись з наслідками, замість викорінювати причини. Не зливайте виключно всю провину на селян (їх вина також є). Існування весняних підпалів – це вина органів місцевого самоврядування і виконавчої влади на місцях. А саме їх бездіяльність і некомпетентність, помножена на непрофесійність органів центральної влади.

Звісно, я прошу неможливе. Адже це все так складно. Простіше обкласти всі недієвими штрафами…

Богдан КРИВЕНЬ