Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджені 9 нових випадків захворювання коронавірусом, — голова ОДА Кучер

За останню добу в регіоні лабораторно підтверджено 9 випадків захворювання COVID-19 Харкові, Валківському, Вовчанському, Зміївському районах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 — на самоізоляції. Разом з тим, з підозрою на коронавірус госпіталізовано 82 людини, 12 — на самоізоляції.

«На жаль, у нас ще одна смерть — 70-річна жінка з Высокополья, яка була контактною з першої померлою», — написав він.

Також Кучер повідомив, що всього за весь час реєстрації зафіксовано 209 випадків підозри на COVID-19 (+30 за останню добу), з них: 76 випадків підтверджені, 39 випадків спростовані, 2 хворих одужали, 2 хворих померли.