У Кіровоградській області сталася аварія з вантажівкою, є загиблі

В Кіровоградській області сталося зіткнення легкового автомобіля і вантажівки, в результаті чого загинули четверо людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, аварія сталася в селищі міського типу Павлиш. На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулися вантажівка DAF і легковий автомобіль «Таврія».

Відзначається, що в результаті зіткнення загинули 4 людини, які перебували в салоні легкового автомобіля. Рятувальники деблокували тіла загиблих з транспортного засобу.