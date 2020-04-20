Глава анексованого Криму Аксьонов закликав росіян не їхати на півострів

«Глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов звернувся до росіян, закликавши їх не приїжджати на півострів. За його словами, на території Криму діє режим підвищеної готовності, який передбачає загальну самоізоляцію.

Про це він повідомив на відео в своєму Twitter.

«Працюють тільки системоутворюючі підприємства, при цьому підприємства сфер послуг, громадське харчування сьогодні, на жаль, закриті. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян, проте іншого виходу на сьогодні немає, ви розумієте. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися на сьогоднішній день від приїзду на територію Республіки Крим як в цілях відрядження, так у цілях відпочинку, оскільки всі кримські санаторії та місця відпочинку закриті», — заявив Аксьонов.