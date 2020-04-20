Георгій Бовт про те, чому світовий карантин не може бути довгим

Є дві новини – хороша і погана. Хороша полягає в тому, що карантин в нашій країні не буде тривати не до кінця року, ні до осені, а послаблювати його почнуть вже на початку літа. Я в цьому майже впевнений. Травень, швидше за все, доведеться викреслити-обнулити з життя, з цим змиритися і слухняно сидіти вдома, на жаль.

Погана новина полягає в тому, що до цього часу перемоги над коронавірусом досягнуто не буде. Рішення про поетапне зняття обмежень буде політичним. Продиктованим економічними міркуваннями. Просто тому, що жодна країна світу, навіть найсильніша, не зможе витримати піврічний карантин.

Я вам ще таку неприємну річ скажу: та країна, яка не виділяє людям і простоюючих бізнесам суттєвої економічної (фінансової) допомоги, не зможе витримати і більш короткого карантину. Ні політично, ні економічно, ні навіть психологічно – взагалі ніяк. У цьому сенсі в Росії червень (якщо далі тримати людей під замком) – це буде те, що називається ємним словом «край».

Європейські країни вже позначили приблизно дати, коли поступово почнуть послаблювати обмеження – з кінця квітня-середини травня. Серед цих країн в тому числі Італія, ужасавшая ще недавно весь світ масштабами своєї гуманітарної катастрофи. І навіть Іспанія, до недавнього часу ставила рекорди за кількістю померлих на добу. І, зрозуміло, країни з набагато більш дисциплінованим і відповідальним населенням – Німеччина і Австрія. Причому там навіть не запроваджували жодних електронних «аусвайсов», не забороняли виходити на вулицю для прогулянок (але не більше ніж удвох). Чек від німецького держави на 5 тисяч євро (а від австрійського – за самими громадянами та підприємцями сформульованому запитом) подвиг людей на співпрацю з владою і прояв свідомості.

Ніде не йдеться про те, що зараження вдалося повністю зупинити, воно триває, хоча різними темпами в різних країнах. Проте влада зрозуміли, що подальше простий загрожує ще більшою катастрофою. Тому треба дати людям надію, що все ось-ось скінчиться. Хоча в тій же Німеччині заводи і фабрики в основному не зупиняли. А в Іспанії та Франції авто – та інші заводи відновлюють роботу після «католицької» Великодня, хоча число смертей від коронавіруса раніше обчислюється сотнями в день.

Нещодавно я розмовляв з людиною, яка живе в Америці. Відразу після того, як їх президент і головний санітарний лікар» лякали страшними цифрами: мовляв, якщо нічого не робити, помре до 2 млн людей, а то і більше, а якщо вводити обмеження, то можна обійтись 200 тисячами смертей. Це на більш ніж 330 млн населення. «Який жах!» — спробував я поспівчувати, на що отримав несподівану відповідь: «Тут ці цифри нікого, насправді, до смерті не налякають».

Америка – цілком цинічна країна, і вона вміє рахувати «витрати». Зараз той же Трамп каже, що «60-65 тисяч померлих – це буде відмінний результат». «Кости», стало бути, зменшуються.

Американський фондовий ринок вже оговтався від шоку середини березня, весь «позеленів», переварюючи трильйони доларів, які в нього влили влади. Ну і прості громадяни, для яких у звичайний час відпустку на два тижні в році – це велика рідкість, усвідомили, що занадто тривалий простій їм нічого хорошого не обіцяє. Треба заробляти, платити за кредитами, за житло і т. д. При цьому виплачені переважній більшості громадян США (з доходами на самотніх до 75 тис. доларів на рік і на сім’ю до 150 тис.) 1200 доларів на дорослий ніс, плюс 500 доларів на дитину (мій співрозмовник з дружиною і трьома дітьми отримав на банківський рахунок автоматично, без довідок і запитів, 3900 дол.) допомогли згладити тугу самоізоляції. Яка все ж практично ніде, навіть в Нью-Йорку, не була повною. Виходи з будинку для пробіжок, приміром, можна. Залишилися без роботи, до цієї суми додатково платитимуть чотири місяці ще за 600 доларів від федерального уряду.

Однак навіть казково багата Америка не може платити всім нескінченно довго. А тому виник «план Трампа» про трьохетапному ослабленні карантину. На тлі почалися вже в різних штатах бунтів проти продовження обмежень. Остаточне рішення, в залежності від ситуації, будуть приймати губернатори. Президент Америки їм все одно майже нічого заборонити не може і змусити зробити – мало що теж. Федерація, чи знаєте. Губернатори-демократи здебільшого не хочуть «танцювати під дудку рудого». А ось товариші по партії швидко почули. Наприклад, у Флориді перше, що зробили, так це відкрили пляжі і велосипедні доріжки. Між іншим, у списку «першої хвилі» президентських рекомендацій — у тому числі кінотеатри, спортивні споруди (до речі, в тій же Флориді ряд спортивних змагань були визнані «життєво важливим бізнесом», який може не припинятися, і до того). Тому, що це – величезний бізнес. Вже думають, як відновити всілякі чемпіонати хоча б при порожніх трибунах. Всі ці приготування, зауважимо, йдуть на тлі рекордів за кількістю померлих від коронавіруса.

В Європі обережніше. Скажімо, в Німеччині ніякі масові заходи (включаючи театри, концерти тощо) не поновляться до кінця літа. В Австрії дедлайн ближче. Мабуть, не останню роль відіграють міркування щодо здатності держави і далі оплачувати простій окремих галузей.

Всяке послаблення карантину зараз, зрозуміло, знаходить своїх критиків. Однак ніхто вголос не насмілюється робити висновків щодо того, що

сучасний світ побудований, по суті, на ліберальній ідеології, сьогодні став жертвою власного гуманізму. Згідно з яким «будь-яка людська життя – є найбільша цінність». Тому смертність від нової зарази на рівні до 3-4% від числа хворих ввела всю світову економіку в стан повного паралічу, сумарний збиток від якого буде набагато більше, ніж від самої зарази.

Якщо б у 20-х роках ХХ століття епідемія «іспанки», а пізніше в ряді країн поліомієліту викликали б у відповідь схожі за масштабами всесвітні карантинні заходи, то Велика депресія початку 30-х здалася б на цьому тлі часом небувалого розквіту. Однак епідемію грипу тоді фактично замовкли, хоча вона забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Ось і зараз, під тиском катастрофічних, порівнянних з втратами від світової війни, економічних втрат людство знову буде змушене відступити на кілька десятиліть назад у своєму ліберальному гуманізм, взявши за основу більш цинічні розрахунки.

У зіставленні «сльозинки дитини» (тому, що тато з мамою захворіли) і простроченої іпотеки, скакнувшей в рази безробіття та інших подібних бід сльозинка неминуче програє.

Капіталізм, який багато хто завжди квапляться в черговий раз поховати в часи, коли настає черговий «ахтунг», знову цинічним чином знайде, на чому спритні люди зможуть нажитися. До нудоти терпіти не можу вираз лощених андроїдів-оптимістів-коучів з приводу того, що «криза – це нові можливості». Але вони щоразу праві щодо собі подібних пройдисвітів.

Підвищився попит на маски — будемо торгувати масками, нагнітаючи паніку. Виробники масок (умовно) доб’ються того, щоб їх носили обов’язково як можна в більшій кількості місць. Виробники санитайзеров стануть мільйонерами, як Стів Джобс, який зібрав перший комп’ютер у гаражі.

Мільйони людей у світі знайдуть нові робочі місця в ролі тих, хто буде відслідковувати переміщення заражених або мали з ними контакт. Виникне нова величезна індустрія – «корона-бізнес» — обсягом у десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.

Навіть у найдемократичніших країнах Європи (у Франції та Німеччині) розробляють спеціальні мобільні додатки для відстеження імунного статусу, ніби в якому «авторитарному Китаї». Вже придумали додаток на смартфон, яке на вашу сухого (коронавирусному) кашлю може зафіксувати захворювання. Треба ще, щоб воно автоматично викликало бригаду санітарів.

На відстеження «коронавирусных» натаскують службових собак. Google, Apple вже готові ділитися з владою персональними даними з геолокацією для відстеження заразних людей. «Туристичні країни», підрахувавши збитки, почнуть, впевнений, скоро рекламну кампанію щодо того, що у них кожен сантиметр пляжу продезинфікований, між лежаками – перегородки, персонал імунізований, тільки прилітайте, висилаємо за вами чартер. Туреччина планує наприкінці травня відкрити сезон. Думаю, ближче до справи Ердоган подзвонить Путіну. Заодно і по Сирії повирішують.

Одна арабська авіакомпанія вже ввела обов’язкові експрес-тести на коронавірус для пасажирів. Уявіть, ще хтось у цьому світі літає. Справ-всього на 10 хвилин. Думаю, щось подібне стане загальною практикою, ледь відновиться міжнародне авіасполучення і з’являться масові тести. У кожному аеропорту поруч з магазинами duty-free з’являться медики, лабораторії від приблатненных «ТОВ» або «ПІДПРИЄМЕЦЬ», а заодно прикордонники для швидкого зворотного депортації хворих. А яке роздолля для страховиків зі страхування від невиїзду за коронавирусу».

Тестування на «корону» і все, що з цим пов’язано, відкриває величезні можливості для «санітарних капіталістів». Ми ще побачимо акредитовані експрес-лабораторії при візових центрах, і такий аналіз стане обов’язковим для отримання візи. Особливо якщо розроблять тести на антитіла.

Можна придумати окремий бізнес за добровільним зараження коронавірусом і швидкому лікуванню від нього (з метою отримати антитіла) у спеціально обладнаних медустановах. Зрозуміло, платних, а для Віпів окремо. Люди не стануть економити на тому, щоб отримати візу» в ряди «чистих людей». А який бізнес можна розгорнути на створення всяких «розумних трекінг-систем» в масштабах міст, регіонів, цілих країн! Так будь дорожнє будівництво або благоустрій порівняно з цим просто поруч не стоїть. Ну і спецслужби присоседятся: умілий людський трекінг аж до кожної ліжку – це їхня давня цифрова мрія.

Всі ці для когось привабливі перспективи будуть ще сильніше штовхати до того, щоб вже, нарешті, скинути кайдани карантину і почати освоювати ці «нові горизонти».

Вже пішла інформаційна підготовка. Все більше з’являється досліджень (а також «досліджень») на тему того, що з цим вірусом щось явно не так. І з’явився-де він не в грудні на ринку в Ухані, а раніше. Так що гуляє серед нас давно (вас це заспокоює?). І смертність від нього нібито порівнянна із звичайним грипом. І все одно карантин не врятує, доки більшість не перехворіє. І, нарешті, згідно з «новим китайським даними», у приблизно 60-80% заразилися COVID-19 немає взагалі ніяких симптомів. Тут вже стає зовсім незрозуміло, а від чого ми тоді, власне, всі поховалися по домівках!?

Нарешті, все більше свідоцтв того, що навіть самий жорсткий карантин не надає вирішального впливу на зниження темпів зараження, він лише дещо зменшує їх і число смертей.

Пандемія стане ще одним приводом «розібратися» з Китаєм, щодо якого все сильніше підозри в тому, що вірус був винайдений в біолабораторії Уханя і випадково вирвався назовні. Це може стати причиною кардинальної перебудови багатьох логістичних і виробничих ланцюжків з тим, щоб знизити залежність від країни, яка вже не в перший раз запускає по світу небезпечну заразу, наводячи при цьому брехливу статистику.

Так що, можливо, висновки щодо того, що китайська суспільна модель вийде з цієї пандемії головним переможцем, виявилися передчасними.

Деякі люди також будуть продовжувати «тикати» пальцем на Швецію, де вперто не хочуть вводити жорстких карантинних заходів. Там на кінець минулого тижня на 10 млн населення (одна Москва) захворіли понад 13 тис. осіб, померло близько півтори тисячі. В Нідерландах (17 млн населення) карантинні обмеження якраз є. І? 30,5 тис. хворих і майже 3,5 тис. смертей. У Фінляндії ( населення 5,5 млн) захворіли менше 3,5 тис., померли понад 70 осіб. Таким чином, ситуація в Швеції виглядає в рази гірше, ніж у Фінляндії, але порівнянна з Нідерландами. «В рази гірше» – це півтори тисячі померлих на 10 млн чоловік.

І в цей момент все більше знайдеться циніків, які, витерши «сльозинку дитини», якщо не вголос, то про себе скажуть: «І це все?! Так у мене іпотека, машина в кредит і бізнес ось-ось накриється, досить вже мене самоизолировать». Ніхто на себе не приміряє апарат ШВЛ (від якого, як з’ясувалося, більше шкоди, ніж користі при цій хворобі), вважаючи за краще думати про те, що «життя триває» та «з’являться нові можливості». «Світом чистогана», як відомо, правлять два бога – Страх і Жадібність. І цей тандем буде правити вічно.