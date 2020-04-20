У Єкатеринбурзі пацієнт з коронавірусом вдарив поліцейського ножем

У Єкатеринбурзі поліцейський отримав ножове поранення при госпіталізації громадянина з коронавирусной інфекцією.

Як розповів «Росбалту» офіційний представник ГУ МВС по Свердловській області Валерій Горєлих, в суботу вдень на вулиці Волгоградській поліцейський допомагав співробітникові Росспоживнагляду в примусової госпіталізації громадянина з подвержденным діагнозом коронавіруса.

Проте чоловік, дізнавшись, що його хочуть відвезти в лікарню, відреагував вкрай неадекватно: раптом він схопив ніж і накинувся на поліцейського, намагаючись його поранити. Дільничний зумів ухилитися від більшості ударів, але все ж майор отримав поранення в область передпліччя.

Спецназівці ОВС затримали дебошира і допомогли медикам його госпіталізувати. «Потерпілому поліцейському госпіталізація, на щастя, не знадобилася», — зазначив полковник Горєлих.

Між тим громадянину тепер загрожує кримінальна відповідальність за статтею про напад на поліцейського — 1 ч. ст. 318 КК РФ.

Які заходи уряду по підтримці економіки можуть бути сьогодні найбільш ефективними і чого побоюється керівництво Росії, в подкасті «Росбалта» розбирає економіст Олександр Аузан.