Депздрав Москви розбирається в причинах смерті жінки, яка померла на лавочці біля під’їзду

Департамент охорони здоров’я Москви проводить перевірку за фактом смерті 48-річної Олени Чукловой, яка померла на лавочці біля під’їзду свого будинку. Туди її привезли соціальні робки з лікарні, куди Чуклова була доставлена з підозрою на коронавирусную інфекцію.

«Пацієнтка поступила в лікарню МКЛ № 52 17 квітня з підозрою на пневмонію, з скаргами на слабкість і трохи підвищену температуру (37-37,5). Жінку оглянули лікарі, їй провели необхідні обстеження, взяли аналіз на нову коронавирусную інфекцію і зробили КТ легенів. За даними томографії, змін в легенях не було. Тест на інфекцію дав негативний результат. Підозри на коронавірус не підтвердилися. У зв’язку з цим, а також відсутністю симптомів, які є підставою для госпіталізації, на наступний день, 18 квітня, пацієнтка була виписана», — йдеться в повідомленні депздрава.

У департаменті повідомили, що з лікарні Олена Чуклова відправилася додому на соціальне таксі, а «поруч з будинком її зустріли соціальні працівники». «Вони хотіли допомогти супроводжувати жінку до квартири. Біля під’їзду жінці стало погано, соціальні працівники негайно викликали швидку і попросили спуститися вниз сина жінки. Бригада швидкої допомоги приїхала протягом 11 хвилин і, на жаль, констатувала смерть», — додали в міністерстві охорони здоров’я.

«За результатами розтину встановлено, що смерть настала від гострої серцевої недостатності на тлі кардіоміопатії і виражених змін в органах алкогольного походження. Пневмонії або інших ознак інфекційного захворювання немає», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у вихідні Baza повідомляла, що «співробітники соціальної служби в Москві викинули хвору жінку на лавочці біля під’їзду. Через кілька годин вона померла».