Видобуток нафти в Росії повернеться на 17 років тому

Умови угоди ОПЕК та інших експортерів нафти, затверджені напередодні, 9 квітня, повернуть видобуток нафти в Росії на 17 років тому, підрахував Reuters.

Росія і Саудівська Аравія погодилися знизити видобуток на 2,5 мільйона барелів, проте в якості точки відліку обрані 11 мільйонів барелів на добу. У зв’язку з цим від березневих рівнів Москва з травня прибере 1,8 мільйона, а Ер-Ріяд — 1,3 мільйона.

В останній раз менше нафти в Росії добували в 2003 році. Тоді річний обсяг становив 421 мільйон тонн нафти, в середньому в добу це 8,45 мільйона барелів.

Такий рівень повинен протриматися протягом двох місяців. Після нього, з липня по грудень добувати можна буде 9 мільйонів, а через 16 місяців — 9,5 мільйона.

Для затвердження угоди необхідна згода Мексики. Учасники переговорів намагалися домогтися від неї зниження на 400 тисяч барелів, але вона погодилася лише на 100 тисяч.

Також до провалу угоди може призвести відмова США вжити більш серйозні заходи для скорочення видобутку. На даний момент Вашингтон хоче обмежитися поступовим зниженням видобутку за рахунок нерентабельних родовищ, але не брати на себе ніяких зобов’язань. Проти такої позиції виступають Росія і Саудівська Аравія, оскільки це дозволяє американським компаніям негайно поставити на ринок додатковий обсяг сировини, якщо виникне попит.