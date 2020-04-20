На Волыни мужчина случайно застрелил знакомого

На Волыни произошло убийство через неосторожность. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции Волынской области.

“В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель, во время разрядки охотничьего карабина, случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка. Вследствие ранения мужчина погиб”, – написали на сайте правоохранителей.

Злоумышленника уже задержали, а охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.

Следователи уже внесли сведения об убийстве по неосторожности в Единый реестр досудебных расследований.

Нарушителю грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

: segodnya.ua