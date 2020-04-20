Лікарі назвали причину розвитку важкої форми коронавіруса

Після проведеного дослідження міжнародна група вчених звернула увагу на негативний вплив реакції імунної системи на перебіг хвороби COVID-19.

Про це стало відомо з дослідження в науковому журналі Journal of Experimental Medicine.

В результаті розтину трьох загиблих від вірусу COVID-19 лікарі виявили сліди аномальної активності імунних клітин нейтрофілів. Дані клітини зазвичай першими реагують на появу інфекції в організмі, які захоплюють і знищують мікроби. Крім того, нейтрофіли здатні виробляти структури, звані «нейтрофильными экстраклеточными пастками» (НЕЛ). Вони також можуть з’єднуватися з вірусами і ліквідувати їх.

Фахівці називають аномальне скупчення нейтрофілів причиною руйнування легеневих клітин та інших органів. Підвищена активність НЕЛ може погіршити перебіг хвороби і призвести до летального результату. В підтвердження цієї версії медики знайшли в крові померлих пацієнтів сліди нейтрофілів.

Якщо гіпотеза фахівців буде апробована клінічними дослідженнями, то борються з COVID-19 лікарі будуть намагатися штучно гальмувати активність імунних клітин у пацієнтів. В цьому випадку хворим доведеться вводити препарати, які уповільнюють активність НЕЛ.

Медики помітили, що в даний момент ліки, здатні інгібувати нейтрофіли, які вироблені або знаходяться в стадії розробки.