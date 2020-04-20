У Китаї після смертельного ДТП, люди пограбували вантажівку з продуктами

У Китаї, 17 квітня, на ділянці Синьян на швидкісній автомагістралі Guangzhou-Гуанчжоу молода пара потрапила в автомобільну аварію з вантажівкою з продуктами.

В результаті ДТП одна людина загинула, одна постраждала. Після аварія вантажівки був пограбований місцевими жителями.

Очевидець цієї ДТП зняв на відео кадри пограбування товару завантаженого в фуру людьми.

以这样的人为基础，再过一百年，中国能建立起宪政民主国家吗？

4月17日，大广高速信阳段，一对年轻货车夫妇出车祸，一死一伤，妻子被120拉走抢救生死未卜。一车货被哄抢……pic.twitter.com/DqVaLup0Nm

— 财经冷眼 (@charles984681) April 17, 2020