В Україні 74 000 вчителів не отримають обіцяні Кабміном гроші

Обіцяні Кабміном України 21000 гривень для молодих вчителів в оновлений бюджет не заклали.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

В уряді обіцяють їх повернути, але після того, як після закінчення карантину знову внесуть до бюджету 2020.

З-за цієї зміни постраждало 74000 молодих учителів, які мають стаж роботи до 10 років, та які в 2020 році повинні були отримати по 21020 гривень разової щорічної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету 2020.

Важливо відзначити, що голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що «ця програма зрізана повністю», але вона буде першою, на яку повернуть гроші зі стабілізаційного фонду після карантину.