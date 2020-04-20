«Після Пасхи теж потрібно жити і є щось»: Донецький блогер показав ціни на продукти харчування в місті

Проживає в тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку блогер «Фашик Донецький» у своєму блозі на «Обозревателе» розповів про те, що може дозволити собі середньостатистичний житель тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька на свята.

«Що може дозволити собі середньостатистичний мешканець Донецька на Великдень з ласощів? Ні**а. Хіба подивитися на ціни. Казки про високі зарплати не пропонувати, бо абсолютна більшість цивільних мають зарплату від 100 до 200 баксів. В місяць. Ті ж шахтарі мають реально на руки аж 10-12 тисяч російських рублів, хоча на папері пишуть їм і 16, і за 24 тисячі».

Блогер пофотографував ціни на продукти харчування в різних магазину, супермаркетах, а також ринках.

Автор зазначає, що, свята святами, але зараз у більшості жителів непідконтрольних територій стоїть завдання, під назвою як розтягнути гроші до наступної зарплати.

«Бо середні сімейні шашлики без понтів, нормального спиртного обійдеться сімейному бюджету ну дуууже дорого. І так — після Великодня теж потрібно жити і є що-то. І одягатися. І платити за комуналку».