Інвест-няні від Зеленського. Рейдерство та наїзди відновилися, як у найгірші роки Януковича

Не так давно, на ювілейному економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський на весь світ оголосив, що для великих інвесторів в Україні з’явиться опікун — інвестиційна няня. Такий помічник, за словами президента, належить іноземним інвесторам, які готові вкласти в українську економіку понад $100 млн або приватизувати українські промислові об’єкти на суму від $10 млн. Таку поблажливість по відношенню до іноземців зачепило український бізнес. І трохи пізніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук поспішив заспокоїти: персональних менеджерів (“інвестиційних нянь”) будуть надавати не тільки новим інвесторам, які вкладуть в економіку понад $100 млн, але і тим, хто вже працює в Україні.

Однак, так як нові великі інвестори поки в Україну не прийшли, то старих вирішили «пощипати», тобто рейдерить. Останнім часом таких випадків все більше і більше. Своєрідна, однак, у Зеленського «інвест-няня».

Ось зовсім недавній випадок.

«Пасхальне рейдерське захоплення на Оболоні

Вночі з п’ятьма п’ятниці на суботу група озброєних рейдерів захопила офіс агрокомпанії: викрали гроші та майно. Сьогодні вночі, 18 квітня 2020 року, в Оболонському районі столиці за адресою Героїв Сталінграду будинок 6 відбулась спроба рейдерського захоплення українсько-австрійської компанії “ТОВ Голденкер” за підробленими документами. В результаті, вибиті вікна та двері приміщення, тілесні ушкодження у охорони та вкрадені гроші. За фактом протиправних дій та заволодіння чужим майном відкрите кримінальне провадження, а самі зловмисники заарештовані. Організаторами зухвалого нападу стала сім’я Власюків з Рівненщини. Підприємці заручилися допомогою два десятки спортсменів з Федерації боксу та людей з кримінальним минулим. Раніше групу компаній “ТОВ Голденкер” очолював Ясмір Даякай. Після смерті в листопаді 2019 року компанія перейшла у власність нащадкам порівну. В одному з підприємств компанії(ТОВ “Поліський стандарт” у Корецькому районі, Ровенської області) партнерами Ясміра були брати Валерій Васильович та Юрій Васильович Власюки. З початку року брати Власюки розпочали незаконне переоформлення документів на землю компанії для подальшого захоплення. У справі фігурує і один з синів Власюків Василь Валерійович. За фактом підробки та махінацій на членів родини відкрите кримінальне провадження у березні 2020 року. Це призвело до спроби рейдерського захоплення з боку братів Власюків вночі на 18 квітня. Цікавим фактом є те, що рейдери надали підробну довіреність компанії на ім’я Кравчук Дарини Василівни(донька ексдепутата 7 скликання Кравчука Василя від партії Батьківщина), яка теж була присутня вночі. Дякуючи оперативного та вчасному реагуванню поліції Києва всі зловмисники були нейтралізовані, а приміщення офісу звільнено. Всі факти порушення законодавства зафіксовані.»

Давно не секрет, що за всіма рейдерськими захопленнями стоять люди в погонах. Вони є або безпосередніми замовниками або виконавцями, або ж просто за хорошу суму не втручаються. Так як в даному випадку рейдерське захоплення відбила Нацполиция, то логічно припустити, що рейдерили люди з інших силових організацій. Можливо, СБУ. Тим більше, що при Наумове, ця організація все частіше потрапляє в подібні історії. Буквально вчора ми писали про це.

«Кожному великому іноземному інвестору Президент пообіцяв за няні. Підлеглі Голови СБУ Івана Баканова по своєму сприйняли заклик Зеленського і вирішили стати нянею для телекоммункационной компанії Дата Груп, що належить американської інвестиційної компанії “Horison Capital”. Вчора, вони по бєспрєдєлу прийшли обшукувати компанію Дата Груп, яка тільки за минулий рік заплатила 307 мільйонів гривень податків і дає роботу тисяч высоковалифицированным фахівців у сфері IT і телекомунікацій. В принципі, це було очікувано. При такому нездоровому інтересі Баканова до митниці. І при настільки дивному підборі керівних кадрів в СБУ, на зразок нинішнього начальника ГУВБ Наумова. І основне питання, яке цікавить іноземних інвесторів — чи робить це Баканов за власною ініціативою, або ж погоджує “наїзди” з Зеленським?”

Думаємо, що все-таки не погоджують. Але це означає лише те, що Зеленський – вкрай слабкий керівник. Який або дозволяє своїм друзям і однокласникам повний бєспрєдєл. Чи ж про це просто не знає. Що також вкрай погано характеризує Зеленського як керівника.

«ОРД»

Інвест-няні від Зеленського. Рейдерство та наїзди відновилися, як у найгірші роки Януковича оновлено: 20 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0