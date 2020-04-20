Михайло Веллер: «В нафтовій війні з арабами наша дубина знайшла на їх цегляну стіну»

Справедливість, мораль і совість – це «абсолютно не абстрактні категорії»; а найстрашніше – це «коли у мужиків, а особливо у баб, вдома сидять голодні діти».

У випуску під назвою «Совість і роздача слонів» на своєму youtube-каналі письменник Михайло Веллер у властивій йому рубав манері прокоментував ряд злободенних тем.

«З нафтою хлопці наші використання можливе лише. Трохи втратили краю і забули, з ким випендрюватися можна, а з ким не можна. Це у європейців честі давно вже немає, ти їм в очі плюй – скажуть, божа роса. Тому можна запізнюватися на дві години хоч до канцлера Німеччини, хоч до Папи Римського, можна говорити, що ніхто ніде нічого не збивав, – і все це вони з’їдять. Але у арабської аристократії з почуттям честі все в порядку. Могли б – зарізали б нафіг, тому що образа змивається кров’ю.

Це у нас можна замінювати плитку кожен рік «на прохання трудящих». З арабами, з принцами крові, які пишаються своїм родоводом, такі жарти не проходять. З ними знайшла коса на камінь, а дубина на цегляну стіну. Саудівська Аравія на поступки не піде. Якщо я щось розумію в ковбасних обрізках, треба не валяти дурня і підписувати саудівські умови, інакше буде ще гірше.

У нас і так вже все гойдається на самому краю, ще трохи – і вже не витягнеш бегемота з болота.

І пора думати про те, як припинити всі ці непотрібні гігантські витрати, які ми бачимо. Собянін прекрасно сказав, що бюджет трісне, якщо роздавати гроші всім. А морда, якщо згадати народну приказку, значить, не трісне?

Я ні до чого не закликаю, але якщо один раз ось цим бордюром дати по голові – вся ця божевільна витівка вилетить звідти назавжди! Все автоматично платять податки, а потім ці гроші перекачуються в високопоставлені кишені!

Але що людям дійсно потрібно в критичній ситуації? Їжа, медикаменти, житло, одяг і всіляка медична допомога. А нові бордюри за 15-17 млрд рублів нікому не потрібні. Ці гроші повинні йти на інше. Зараз категорично не повинно бути ніяких зайвих витрат!

Тому що найстрашніше, коли у мужиків – а особливо у баб – сидять вдома голодні діти. Маса революцій починалася з маршу порожніх каструль. Знесуть все. І тоді вже нічого не допоможе. Порівняно з цим маршем всі симфонії світу це повна фігня!

Бомба уповільненої дії, яка зараз вириває прірву під ногами, була закладена в 1992 році. Чубайс з товаришами, Гайдар та інші зовсім не розуміли одну річ: не можна розглядати людське суспільство як певне машинне пристрій. Воно не машинне.

Вони знехтували закон і мораль. І всього цього точно так само не розуміють і нинішні політики. А справа в тому, що справедливість, мораль і совість – це абсолютно не абстрактні категорії. І етика – це зовсім не надбудова над базисом.

Фокус в тому, що наші предки завжди виживали виключно групами – по 20-50 осіб. І в кожній групі чітко працював закон, який згодом сформулював Дюма безсмертною формулою «Один за всіх і всі за одного».

Мораль первісної зграї – якщо виживати, то всім разом, а інакше всі здохнемо, тому що рятувати себе одного абсолютно безглуздо.

Всі дії повинні бути спрямовані на те, щоб ми вижили і передали свої гени, продовжували існувати. Ми повинні зберігати один одного, по одинці ми ніхто. Рятуватися тільки групою і ніяк інакше!

Завжди існувало три рівня регулювання.

Перший – це закон, спрямований на те, щоб гранично добре було всім разом, щоб виживали всі. Нехай сильний отримує шматок більше, а слабкий – менше, тому що, коли доходить до справи, від сильного більше залежить. Це як в екстремальній ситуації належить: спершу кисневу маску треба надіти на себе, а потім вже на дитину.

Закон карав за відступ від правил. Але коли закон опинявся в стороні – працювала мораль, другий рівень.

Тому що мораль – це уявлення маси про те, як треба один до одного ставитися, як треба чинити, щоб вижило все суспільство, вся група.

І ось те, що працює на благо всієї команди – це добре і правильно, а то, що так не працює – погано і неправильно. І ми всі це знаємо.

Коли ти один, ти можеш зробити добре чи погано. Але у тебе всередині все одно залишається совість, третій рівень.

Тому що совість – це те ж саме що закон і мораль, тільки вона вже є всередині тебе, в твоїй підсвідомості, бо ти був сформований як член групи.

Якщо все це порушується, відбувається соціальне руйнування суспільство.

І ось коли згадані хлопці похерила закон, мораль і совість, будь-які спроби побудувати хорошу державу були заздалегідь приречені. Тому що можна писати будь-які закони і вимагати їх дотримання, але завжди нижні шари будуть повторювати дії верхівки.

Ватажок, перворанговые особини – це зразок для наслідування. Все, що вони говорять, фігня, слова нічого не варті. Значення мають лише справи. А оскільки справи були беззаконны і аморальні, от і склалося таке суспільство, яке склалося. І вони продовжують думати про те, як набивати свої кишені.

Коли всі повноваження даються якоїсь посади і всі закони підганяються під посада – відбувається те, що сталося в 1993 році після розстрілу Білого дому, і в 1996, і в 1999 і 2000, коли з’явився наступник… Коли повноваження передаються – будь-хто може бути лідером, тому що його сюди посадили.

Останній місяць показав, що той, кого називали лідером держави, не лідер. Він займає лідерську посаду, під яку зібрані колосальні повноваження. Але коли треба вийти до натовпу і сказати ось так, сяк і так, – ні, цього вже не виходить.

Попереду нас з вами чекає багато цікавого. Якщо вони підуть по розумній шляху, влада втримають. Якщо ж жадібність переважає… Не дай Бог побачити те, що ми можемо побачити!..»