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Михайло Веллер: «В нафтовій війні з арабами наша дубина знайшла на їх цегляну стіну»

20.04.2020

Михаил Веллер: «В нефтяной войне с арабами наша дубина нашла на их кирпичную стену»

Справедливість, мораль і совість – це «абсолютно не абстрактні категорії»; а найстрашніше – це «коли у мужиків, а особливо у баб, вдома сидять голодні діти».

У випуску під назвою «Совість і роздача слонів» на своєму youtube-каналі письменник Михайло Веллер у властивій йому рубав манері прокоментував ряд злободенних тем.

«З нафтою хлопці наші використання можливе лише. Трохи втратили краю і забули, з ким випендрюватися можна, а з ким не можна. Це у європейців честі давно вже немає, ти їм в очі плюй – скажуть, божа роса. Тому можна запізнюватися на дві години хоч до канцлера Німеччини, хоч до Папи Римського, можна говорити, що ніхто ніде нічого не збивав, – і все це вони з’їдять. Але у арабської аристократії з почуттям честі все в порядку. Могли б – зарізали б нафіг, тому що образа змивається кров’ю.

Це у нас можна замінювати плитку кожен рік «на прохання трудящих». З арабами, з принцами крові, які пишаються своїм родоводом, такі жарти не проходять. З ними знайшла коса на камінь, а дубина на цегляну стіну. Саудівська Аравія на поступки не піде. Якщо я щось розумію в ковбасних обрізках, треба не валяти дурня і підписувати саудівські умови, інакше буде ще гірше.

 

У нас і так вже все гойдається на самому краю, ще трохи – і вже не витягнеш бегемота з болота.

І пора думати про те, як припинити всі ці непотрібні гігантські витрати, які ми бачимо. Собянін прекрасно сказав, що бюджет трісне, якщо роздавати гроші всім. А морда, якщо згадати народну приказку, значить, не трісне?

Я ні до чого не закликаю, але якщо один раз ось цим бордюром дати по голові – вся ця божевільна витівка вилетить звідти назавжди! Все автоматично платять податки, а потім ці гроші перекачуються в високопоставлені кишені!

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Але що людям дійсно потрібно в критичній ситуації? Їжа, медикаменти, житло, одяг і всіляка медична допомога. А нові бордюри за 15-17 млрд рублів нікому не потрібні. Ці гроші повинні йти на інше. Зараз категорично не повинно бути ніяких зайвих витрат!

Тому що найстрашніше, коли у мужиків – а особливо у баб – сидять вдома голодні діти. Маса революцій починалася з маршу порожніх каструль. Знесуть все. І тоді вже нічого не допоможе. Порівняно з цим маршем всі симфонії світу це повна фігня!

Бомба уповільненої дії, яка зараз вириває прірву під ногами, була закладена в 1992 році. Чубайс з товаришами, Гайдар та інші зовсім не розуміли одну річ: не можна розглядати людське суспільство як певне машинне пристрій. Воно не машинне.

Вони знехтували закон і мораль. І всього цього точно так само не розуміють і нинішні політики. А справа в тому, що справедливість, мораль і совість – це абсолютно не абстрактні категорії. І етика – це зовсім не надбудова над базисом.

Фокус в тому, що наші предки завжди виживали виключно групами – по 20-50 осіб. І в кожній групі чітко працював закон, який згодом сформулював Дюма безсмертною формулою «Один за всіх і всі за одного».

Мораль первісної зграї – якщо виживати, то всім разом, а інакше всі здохнемо, тому що рятувати себе одного абсолютно безглуздо.

Всі дії повинні бути спрямовані на те, щоб ми вижили і передали свої гени, продовжували існувати. Ми повинні зберігати один одного, по одинці ми ніхто. Рятуватися тільки групою і ніяк інакше!

Завжди існувало три рівня регулювання.

Перший – це закон, спрямований на те, щоб гранично добре було всім разом, щоб виживали всі. Нехай сильний отримує шматок більше, а слабкий – менше, тому що, коли доходить до справи, від сильного більше залежить. Це як в екстремальній ситуації належить: спершу кисневу маску треба надіти на себе, а потім вже на дитину.

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Закон карав за відступ від правил. Але коли закон опинявся в стороні – працювала мораль, другий рівень.

Тому що мораль – це уявлення маси про те, як треба один до одного ставитися, як треба чинити, щоб вижило все суспільство, вся група.

І ось те, що працює на благо всієї команди – це добре і правильно, а то, що так не працює – погано і неправильно. І ми всі це знаємо.

Коли ти один, ти можеш зробити добре чи погано. Але у тебе всередині все одно залишається совість, третій рівень.

Тому що совість – це те ж саме що закон і мораль, тільки вона вже є всередині тебе, в твоїй підсвідомості, бо ти був сформований як член групи.

Якщо все це порушується, відбувається соціальне руйнування суспільство.

І ось коли згадані хлопці похерила закон, мораль і совість, будь-які спроби побудувати хорошу державу були заздалегідь приречені. Тому що можна писати будь-які закони і вимагати їх дотримання, але завжди нижні шари будуть повторювати дії верхівки.

Ватажок, перворанговые особини – це зразок для наслідування. Все, що вони говорять, фігня, слова нічого не варті. Значення мають лише справи. А оскільки справи були беззаконны і аморальні, от і склалося таке суспільство, яке склалося. І вони продовжують думати про те, як набивати свої кишені.

Коли всі повноваження даються якоїсь посади і всі закони підганяються під посада – відбувається те, що сталося в 1993 році після розстрілу Білого дому, і в 1996, і в 1999 і 2000, коли з’явився наступник… Коли повноваження передаються – будь-хто може бути лідером, тому що його сюди посадили.

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Останній місяць показав, що той, кого називали лідером держави, не лідер. Він займає лідерську посаду, під яку зібрані колосальні повноваження. Але коли треба вийти до натовпу і сказати ось так, сяк і так, – ні, цього вже не виходить.

Попереду нас з вами чекає багато цікавого. Якщо вони підуть по розумній шляху, влада втримають. Якщо ж жадібність переважає… Не дай Бог побачити те, що ми можемо побачити!..»

 

 

 

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