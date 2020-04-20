Безробітним українцям пропонують будувати дороги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі співробітниками Національної асоціації дорожників для обговорення питання щодо надання робочих місць українцям.

Про це очільник уряду написав в своєму Телеграм-каналі.

За його словами, створення робочих місць є не лише методом подолання коронакризи, а й подальшого зростання економіки карїни. Тим більше варто враховувати той факт, що зараз на батьківщину повернулося багато громадян і їх потрібно забезпечити роботою.

На думку прем’єра, будівництвом українських доріг повинні займатися українські фахівці, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія.

«Ми хочемо, щоб якомога більше наших людей було залучено до робіт і більше українських матеріалів використовувалося при будівництві», – повідомив Шмигаль.

: mashyna.com.ua

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