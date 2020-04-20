“Ніхто зі Святих Отців не рекомендував жерти на могилах олів’є”: Філатов про жителів Дніпра, які не дотримуються карантин

Міський голова Дніпра Борис Філатов зробив чергове різке висловлювання на адресу дніпрян, які не дотримуються правила безпеки під час карантину, так і прописні істини, називаючи себе при цьому “православними християнами”.

Відповідний пост мер Дніпра опублікував на своїй сторінці Facebook.

У властивій йому жорсткій формі Філатов звернувся до земляків, які не сидять вдома, а намагаються потрапити на кладовище.

“У Світлу Седмицю (тиждень, наступну після Великодня) поминання покійних НЕ виробляють. Сама Пасха є перемога Життя над Смертю, і тому не варто в цей період йти на кладовище. Якщо мені не вірите, то спитайте про це свого духівника, і він вам це підтвердить”, – написав він.

Також Філатов дивується, чому багато людей, замість того, щоб просто вшанувати пам’ять своїх рідних і близьких, “пруться на кладовищі з мангалами і шашликами”.

“Ніде в Святому Письмі, ні в Святому Переказі не йдеться про те, що на кладовища потрібно пертися з мангалами і шашликами. І ніхто зі Святих Отців не рекомендував жерти на могилах олів’є”, – пише мер Дніпра.

Наостанок чиновник закликав земляків зачитати цей текст своїм родичам і друзям усіма можливими методами.

“Будь ласка, репост, поширюємо цей текст, зачитываем його по телефону своїм благочестивим, але, часом, трохи недолугі родичам”, – резюмував Філатов.