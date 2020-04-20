На Житомирщині у немовляти виявили COVID-19

У місті Коростені Житомирської області 19 квітня підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 6-місячного хлопчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.).

«За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 15 осіб… Станом на зараз загальна чисельність інфікувань становить 226 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 59 людей, у Коростені — 56, та в Бердичеві — 43», — написав він.

Окрім того, у Коростені коронавірус зафіксували у 7-річного хлопчика.