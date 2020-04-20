В Україні минулого тижня в пожежах загинули 45 осіб

В Україні 45 осіб загинули на пожежах минулого тижня. Як повідомили у Державній службі України з питань надзвичайних ситуацій, всього з 13 по 19 квітня рятувальники ліквідували 3 тисячі 417 пожеж.

Було врятовано на пожежах 32 особи та не допущено знищення вогнем 1021 будівлі та 24 одиниці техніки.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 11 мільйонів 818 тисяч гривень.

Протягом тижня піротехніки здійснили 390 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено понад 2 тисяч вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.