У Карелії шукають причину високої захворюваності на пневмонію

Глава Карелії Артур Парфенчиков доручив проаналізувати причини високого рівня захворюваності на пневмонію в республіці.

На своїй сторінці «ВКонтакте» він повідомив, що в Карелії на сьогодні підтверджено 30 випадків коронавіруса.

При цьому з 1 квітня з позалікарняної пневмонією госпіталізовано 137 осіб, а приріст таких хворих за добу становив 13 осіб. За цей період померло 23 особи з цим діагнозом.

Парфенчиков підкреслив, що сьогодні всім пацієнтам з пневмонією неодноразово проводиться дослідження на коронавірус, і в більшості випадків — комп’ютерна томографія. Експрес-тести хворих за останню добу дали негативний результат.

Глава республіки доручив Моз провести комплексну аналітику всіх випадків пневмонії у Карелії для встановлення причин високого рівня захворюваності в умовах жорстких заходів ізоляції.

Нагадаємо, що серед карантинних заходів в Карелії — обмеження в’їзду в республіку.

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