Нелюбов Сєчіна, або Хто відповість за базар?

Місяць тому країна знала своїх героїв в обличчя. Вихід з угоди з ОПЕК був предметом гордості, підносився як стратегічний нафтовий маневр, який повинен був одним махом всіх побивахом: і ерепенистых саудитів, і знахабнілих американців. Це презентувався як новий кидок Суворова через Альпи з цистерною напереваги. Тепер це називають нафтовим Брестським миром.

На папері план був просто чудовий. Головною мішенню були хитрі американські виробники сланцевої нафти, які не сіють, не орють, а пожирають на своєму внутрішньому ринку всі дивіденди, поки інші в поті чола скорочують свою здобич, щоб підтримати прийнятні для нафтовиків високі ціни на сировину. Ідея полягала в тому, щоб красивим демпінговими фінтом укласти на газон відразу всіх гравців і відправити на ношах з поля. Головне — зробити ціну неприйнятною для американців і розірвати їх ненависну сланцеву нафтовидобуток.

Одночасно за рахунок того ж маневру передбачалося почати агресивно захоплювати ринки збуту у Європі, так що в Європі — у всьому світі, і зробити, нарешті, великий новий переділ нафтового світу, який, звичайно, повинен був стати тільки предтечею нового великого переділу світу взагалі. Десь на горизонті виднілася нова «угода століття», — головна руська політична утопія останніх п’яти років, — яка закріплює і легалізує нафтові завоювання Росії. Ну щось на кшталт нафтового Віденського конгресу або газового Потсдама.

По-моєму, в російській літературі цей діагноз називається «маніловщина», але не суть. Підвела саме прихильність до утопічних схемами, слабо прив’язаним до реалій. Ну, по-перше, момент, м’яко сказати, був обраний не зовсім підходить. Грати в демпінг у розпал наймасштабнішою за сто років пандемії при вході світової економіки в глибоку рецесію — це доля тільки дуже сильні духом, але не розумом стратегів. Але навіть і це не найголовніше. Тому що, по-друге, і це важливіше, — стратеги сильно помилилися у математичних обчисленнях, але не обсягів нафтовидобутку, а діаметру і кута нахилу власної фізіономії. Справа в тому, що перш, ніж заявляти себе на чемпіонаті світу в улюбленому національному виді спорту — змагання «чия морда ширше», спочатку треба морду сім разів обміряти, а вже тільки потім ОПЕК різати. Тоді б не було конфузу. А так виявилося, що і в арабів, і в американців морда ширше буде.

Раніше, коли це ще була історія великої перемоги російського нафтового духа, у неї був один і всім добре відомий батько — Сєчін. Він, власне, особливо ні від кого не ховався і з задоволенням давав інтерв’ю. Нова угода з ОПЕК — ніби як мати-одиначка: дитина є, але в батьківстві ніхто не зізнається. Втім, вся ця історія не була б варта виїденого яйця, якби не низка обставин.

По-перше, історія ніяк не закінчилася. Вже наявними втратами справа може не обмежитися, і ця помилка може дуже дорого обійтися як Росії в цілому, так і існуючого режиму зокрема, тому що зовсім не обов’язково поспішне повернення до операції з ОПЕК усуне всі викликані поспішним ж її розривом наслідки.

По-друге, те, що зробив Сечин з ОПЕК, — це дзеркало російської політичної утопії епохи пізнього Путіна. Ми все частіше спостерігаємо, як підставою прийнятих політичних чи управлінських рішень стає не прагматичний, нехай і цинічний, розрахунок, як це було при колишньому «ранньому» і «зрілому» Путіні, а деякі «великі ідеї», що виростають із новоявленого міфологічної свідомості російського правлячого класу, що відображають не стільки тверезі оцінки реальності, скільки якісь глибоко суб’єктивні симпатії або антипатії: ну, не люблю я тебе. В даному випадку — сланцеву нафту, але може бути все, що завгодно.

Нелюбов Ігоря Івановича до сланцевої нафти давно стала притчею во язицех. Він пестив і плекав у собі цю нелюбов роками, але не міг знайти приводу дати волю своїм почуттям. Та й умови були невідповідні. А коли привід начебто знайшовся і внутрішні передумови склалися вічно заважає великим планам Медведєв, як Вінні-Пух, міцно застряг на виході з бункера Радбезу), то зовнішні обставини як на зло підкачали. Треба б було зупинитися, наступити вчасно на горло власній пісні, але інерція нелюбові була вже така велика, що сил зупинитися не вистачило. А з боку, схоже, зупинити вже й нікому. І це лякає найбільше. Тому що обвалення нафтового бюджету — це не найстрашніше, що може трапитися, якщо і надалі найважливіші політичні рішення будуть прийматися за таким же шаблоном — з нелюбові.

Природно, не може не виникнути питання — а де, власне, герої відбулася перемоги? Чому не чути прес-конференцій, немає розлогих інтерв’ю і докладних аналітичних звітів? Хто відповість за базар? Схоже, батько перемоги зник і не дуже горить бажанням платити аліменти російському бюджету.