Американці винайшли спосіб легше пережити коронавірус

Професор рекомендує щодня приділяти півгодини кардіотренуванням, таким як їзда на велосипеді, веслування і аеробіка

Фізичні вправи здатні допомогти потенційним інфікованим коронавірусом легше пережити захворювання. Результати дослідження професора Вищої медичної школи Університету Вірджинії Чжень Яна публікує New York Post.

Отже, встановлено, що регулярні вправи для зміцнення серцево-судинної системи запобігають розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому (вкрай небезпечне запальне ураження легень) – ускладнення, яке спостерігається у 20-40 відсотків всіх заражених і в половині випадків є причиною смерті від коронавірусу.

За словами Чжень Яна, людський організм природним чином виробляє антиоксидант, відомий як позаклітинна супероксіддісмутаза (EcSOD). Його вироблення стимулюють фізичні навантаження. Таким чином, професор рекомендує щодня приділяти півгодини кардіотренуванням, таким як їзда на велосипеді, веслування і аеробіка.

: glavcom.ua

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