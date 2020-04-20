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У Полтавській області виявили майже півтора десятка хворих COVID-19

20.04.2020

У Полтавській області зареєстрували 14 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на сторінці в Facebook.

За словами Малецького, сьогодні лабораторно підтвердили зараження коронавірусом у 14 жителів Кременчука. Всі особи, які контактували з хворими на COVID-19 і пацієнтами з пневмонією.

«5 серед нових випадків — це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавіруса. Наші надзвичайники опрацьовують нові карантинні зони. Комунальники приступають до їх дезінфекції», — додав він.

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