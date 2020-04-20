На Рівненщині у чотирьох пацієнтів повторно знайшли коронавірус

У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування та лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.

Про це в понеділок, 20 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

«У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно», – написав він.

В обласному лабораторному центрі додали, що ці пацієнти лікувалися в лікарні три тижні.

Станом на ранок 20 квітня в Рівненській області зафіксували п’ять нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в регіоні підтверджено 312 діагнозів COVID-19, в Україні – 5710.