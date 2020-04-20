Травневий карантин малий бізнес не переживе

Депутати різних рівнів з Москви, Санкт-Петербурга і Ленінградської області звернулися до президента Росії Володимира Путіна і глави уряду Михайлу Мишустину з проханням почати соціальні виплати всім громадянам країни. Відповідну ініціативу опублікували на сайті Асоціації незалежних депутатів. Парламентарії пропонують в період епідемії коронавіруса виплатити всім росіянам по 25 тисяч рублів.

Автори звернення нагадують, що держава накопичила величезні резерви на «чорний день», і переконані, що цей день настав.

«Ми наполягаємо на тому, що держава повинна виконати свою конституційну соціальну роль, і закликаємо надати достатні допомоги (25 тисяч рублів на дорослого і 15 тисяч рублів на дитину) всім громадянам Росії за рахунок коштів федерального бюджету», — йдеться у зверненні.

Парламентарі переконані, що фінансова допомога допоможе зберегти платоспроможний попит населення на товари і підтримати економіку.

— Аналіз подібних пропозицій розумно почати з цифр, — коментує ініціативу депутатів економіст Ганна Очкин.

— На 1 січня 2019 року в Росії проживали 146,78 мільйона чоловік. Якщо ми віднімемо, наприклад, дітей до 14 років, то виплати КОЖНОМУ дорослому росіянин складуть більше 3 трильйонів рублів, а виплати по 15000 на дитину (у нашому прикладі до 14 років) — ще близько 650 млрд. рублів. У бюджеті 2020 року заплановано трохи більше 5 трильйонів всіх витрат на соціальну політику, крім того, на освіту виділено 912,5 млрд., на охорону здоров’я — 1,03 трильйона рублів. У ФНБ на 01.03.2020 року налічувалося 8 трильйонів 249 мільярдів 590 мільйонів рублів. Так що навіть разові подібні виплати можуть стати важким обтяженням для бюджету.

Крім того, в Росії досить високі показники нерівності. Гроші, видані заможним людям, не повернуться в економіку, чи повернуться без особливого впливу на неї: осядуть в накопиченнях або будуть витрачені на предмети розкоші. Допомагати треба тільки самим нужденним.

В першу чергу необхідно підтримати виплату повноцінної зарплати всім працівникам, у яких квітень буде неробочим. А адже роботодавці можуть не виплачувати премії або надбавки до зарплати, так як підприємства простоювали, і навіть на відстані робота йшла не в повну силу. А на більшості російських підприємств премії становлять від 10 до 50% щомісячного заробітку, зарплати бюджетників складаються з окладу і надбавок.

За словами філософа, соціолога, доцента кафедри філософії, соціології та культурології Уральського педагогічного університету Андрія Коряковцева, «роздача грошей на халяву» — це зараз надзвичайно популярна ідея.

— Її популярність говорить про те, наскільки слабо сьогодні впливова ліберальна ідеологія. Чи можна уявити таке в 90-ті роки? Ні! Тоді подібні ідеї таврувалися як «заохочення утриманства». Будь ліберал б вам тоді пояснити, що від цього буде один шкоди: зростання цін та інфляції. І в рамках (нео)ліберальної моделі економіки це було б дійсно так, а ніякої іншої моделі ліберал знати не хоче. Нинішнє обґрунтування цієї стратегії роздачі «ніштяків» населенню являє собою звичне для наших влади мавпування: «зробимо, як на Заході!».

При цьому не беруться до уваги наслідки, ні різниця в економічних та політичних ситуаціях. Наприклад, візьмемо США. Там подібні видачі — це передвиборна хабар Трампа. У США всі ці виплати викликані політичними причинами, а на економічні наслідки Трампу плювати, йому треба на другий термін йти. А після обрання нового можна буде і девальвувати долар, і економіку перезавантажувати.

«СП»: — З економічної точки зору це має сенс?

— Подібні виплати мають сенс тільки в одному випадку: якщо ціни на найважливіші товари зафіксують, а їх виробництво націоналізують, хоча б частково. В принципі, вища бюрократія здатна це зробити. Для цього не потрібно ніякої низовий революції. Сучасна історія має приклади цього. Але чи не викличе така послідовність неприйняття самого суспільства, особливо з боку буржуазії? Вона зараз сама не розуміє, що, вимагаючи від держави допомоги, викликає до життя дух «совка», принаймні, в його непівської іпостасі — дух держрегулювання.

Я думаю, що подібні глибокі реформи цілком можливі, але тільки якщо ситуація з кризою, обтяжена карантином, затягнеться дуже надовго. А це поки неясно, тому наша влада вичікує і не йде на радикальні заходи, вважаючи за краще годувати народ потрошку, раз вже він терпить. Але. повторю: якщо ситуація загостриться, то більш глибокі реформи цілком можливі і без зміни влади — в тій же мірі, як вони можуть стати неможливими, якщо влада зміниться.

— Росія виявилася в парадоксальній ситуації під час боротьби з пандемією, — вважає політичний аналітик Фонду розвитку інститутів громадянського суспільства «Народна Дипломатія» Євген Валяєв.

— З одного боку, нам вводять досить жорсткий карантин. З іншого боку, кажуть, що держава все контролює, нема чого побоюватися і гроші в бюджеті є. Але надана фінансова допомога абсолютно недостатня. Нам вказують на те, що в країнах Заходу та Азії, які ефективно борються з пандемією, діють і більш серйозні штрафи за порушення самоізоляції. Це дійсно так, хоча в тих країнах, на які нам вказують, зовсім іншого рівня доходи у населення, а також фінансова підтримка з боку держави.

Ініціатива ряду російських депутатів заплатити людям гроші під час карантину звучить адекватно. Держава при капіталізмі і ринковій економіці має оплачувати такий простий громадян і витрати бізнесу. Більш критичною і форс-мажорній історії, ніж нинішня пандемія, уявити собі складно. Що має статися, щоб почати витрачати гроші на людей? Цей момент настав.

«СП»: — А гроші є?

— Бюджетні витрати в Росії завжди виглядали неефективно, де медицина, освіта і наука були недофінансовані, а силовий блок, у свою чергу, був перефинансирован. Ось і настав час для більш справедливого перерозподілу бюджетних коштів на користь людей. Настав час задуматися про підвищення ефективності державного управління та складанні бюджету розвитку.

«СП»: — Пропонованої суми було б достатньо?

— 25 тисяч рублів — це зовсім невелика сума, це той мінімум, який повинен був виділений кожному громадянину РФ ще на самому початку карантину. Мінімальні виплати отримали тільки пенсіонери. Іншої фінансової допомоги, яку анонсує держава, дуже складно досягти. Для безробітних та потопаючого бізнесу створили стільки обмежень і регламентів, що такий держдопомогою просто неможливо скористатися. Бюрократія топить таку підтримку. Але це ніби задумано спеціально, щоб скоротити число тих, хто зможе цією допомогою скористатися.

У будь-якому випадку, будуть виділені гроші від держави людям чи ні, не можна затягувати строк загального карантину. Ці мінімальні виплати не врятують економіку, а малий і середній бізнес не витримає ще й травневий карантин.