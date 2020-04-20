«Оптимізована» медицина. Як Сергій Собянін позбавив Москви захисту від коронавіруса

Столична влада екстрено будують нову інфекційну лікарню у Новій Москві. А також перепрофілюють існуючі медустанови під лікування коронавіруса. З-за цього частина пацієнтів, наприклад онкохворі, просто <ins>перестали </ins>отримувати лікування. А всього кілька років тому з ініціативи Сергія Собяніна масово закривали лікарні, в тому числі інфекційні, в рамках так званої оптимізації охорони здоров’я. «База» підрахувала, скільки місто позбувся тоді лікарняних ліжок і хто в підсумку від цього виграв.

З початку березня за вказівкою мера Сергія Собяніна між селами Голохвастово і Молодички у Новій Москві в екстреному режимі будується нова інфекційна лікарня на 900 місць — спеціально для хворих коронавірусом.

Офіційних даних, у скільки це обійдеться, немає. Чиновники будують лікарні без проведення звичайних конкурсних процедур. Але вже зараз зрозуміло — рахунок йде на десятки мільярдів рублів. На будмайданчику в кілька змін <ins>працюють</ins> 10 тисяч будівельників. Як <ins>розповідав ЗМІ</ins> віце-мер Петро Бірюков, будується нова лікарня «практично в чистому полі», що збільшує її вартість, тому що потрібно будувати та інженерні мережі.

У відкритому доступі нещодавно з’явився тендер МОЕСК на проведення електрики до лікарні — мережі обійдуться бюджету в 1,6 млрд рублів. Є ще два тендери Мосводоканалу — на систему водовідведення (загальна сума 212 млн рублів). Судячи за цими витратами та даними «Известий», які з посиланням на свої джерела <ins>повідомляли</ins>, що ціна будівництва центру складе 40-50 млрд рублів, виглядають більш близькими до істини, ніж цифри озвучені чиновниками мерії (5-7 млрд рублів).

Фото: https://t.me/mosnow

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Але це не всі витрати. Сергій Собянін 8 квітня наказав виділити столичним лікарням «для боротьби з поширенням коронавирусной інфекції» 5 млрд рублів. Гроші підуть на перепрофілювання клінік, їх підготовку до прийому хворих новим вірусом.

Трохи про логіку мера, точніше її відсутності. По <ins>словами</ins> Собяніна, місце для будівництва нового інфекційного корпусу було спеціально вибрано далеко від великих житлових комплексів: «Каналізаційні стоки будуть виводитися на автономні очисні споруди, оснащені системами знезараження… Найближчі індивідуальні житлові будинки знаходяться в 250 м від майбутньої лікарні, що у 2,5 рази більше необхідної санзони. І я гарантую, що ніякої небезпеки для місцевих жителів вона подавати не буде».

Навіщо взагалі говорити про безпеку інфекційного корпусу за містом вартістю близько 50 млрд рублів, якщо в той же самий час ви переобладнали тисячі ліжко-місць у діючих лікарнях, розташованих у межах міста?

Фото: gvv-3.ru

Сьогодні хворих коронавірусом вже приймають у Филатовской, Морозівської лікарні, медкомплексі в Коммунарке, інфекційних лікарнях № 1 і 2, госпіталі на Шаболовці, дитячої міської клінічної лікарні імені З. А. Башляевой і десятку інших лікарнях. Коронавирусный стаціонар відкрився навіть в госпіталі для ветеранів воєн № 3. Всі вони в межах міста, що мера міста абсолютно не бентежить.

Найближчим часом число московських лікарень, приймають хворих коронавірусом, зросте. «Ми починаємо з цього тижня приймати хворих під „корону“. Один з корпусів негайно звільнили від інших хворих», — розповіли співробітники 1-й Градській.

Влада Москви самі зізнаються, що система охорони здоров’я столиці виявилася не готова до такої масштабної епідемії:

— Кількість хворих на пневмонію порівняно з минулим тижнем зросла більш ніж у два рази (з 2,6 тис. випадків до 5,5 тис.). Разом із зростанням важких хворих різко збільшилося навантаження на охороною здоров’я. Зараз наші стаціонари та служба швидкої допомоги працюють на межі, — заступник мера Москви Анастасія Ракова.

Ракова вже пообіцяла, що в найближчі два тижні міська система охорони здоров’я додатково виділить до 10 тисяч ліжок для хворих коронавірусом. Це означає, що ще близько двох десятків столичних лікарень будуть переобладнані під лікування хворих коронавірусом.

Неефективні инфекционки

Нинішні дії столичної мерії по боротьбі з коронавірусом нагадують військові дії: мобілізуємо всі сили на боротьбу з епідемією, незважаючи на витрати і здоровий глузд. А ще недавно Він вважав, що в Москві надлишок лікарень. Оптимізація пояснювалася так: потрібно закрити неефективні лікарні і передати їх навантаження в ефективні.

Серед наведених чиновниками аргументів виділимо два. По-перше, зараз століття високих медичних технологій, і якщо раніше хворий лежав на ліжку мало не місяць, то зараз достатньо кількох днів. По-друге, Собянін говорив, що оптимізація — це турбота про лікарів: «Якщо б ми не оптимізували кількість адміністративного персоналу, ліжок у Москві, витрат, непотрібних витрат… Заробітна плата наших московських лікарів була б не 140 тисяч, а 70 — в два рази менше».

Відео: соцмережі

Одними з перших під ніж потрапили такі потрібні зараз інфекційні лікарні. Цікаво, що до моменту їх закриття світ вже пережив пандемії «пташиного» і «свинячого» грипу, які показували високий рівень летальності та швидке поширення по світу. Незрозуміло, який ефективності мерія хотіла від лікарень, профіль яких — порятунок життя людей саме в екстрених ситуаціях.

У 2014 році закрили інфекційну лікарню № 3 на 1-й Курьяновской вулиці. Там було 420 ліжок. Тобто приблизно стільки ж, скільки буде в споруджуваному в Новій Москві за десятки мільярдів медичному центрі. Але справа не тільки в цифрах: це був один з найбільших інфекційних стаціонарів Москви, призначений для лікування пацієнтів з особливо небезпечними інфекціями і ВІЛ. Крім дев’яти інфекційних відділень в 3-й лікарні було відділення реанімації. Плюс 350 чоловік персоналу, чия основна спеціалізація — вірусологія.

Фото: narsovet.msk.ru

Зараз на місці закритої лікарні розміщується технопарк «Мосмедпарк» (належить місту), який надає «інфраструктуру компаніям у сфері біомедичних технологій, фармацевтики, IT та електроніки». На сайті вказано, що резидентами технопарку стали 32 компанії і два центру клінічних досліджень. Про конкретні компанії, які сидять в технопарку, відомо небагато, повного списку резидентів немає. Як випливає з даних Росреестра, компанія «Серта-клінік», яка займається клінічними дослідженнями, орендувала одна з будівель технопарку. В цілому ж, судячи з <ins>сайту</ins> «Мосмедпарка», його основною діяльністю є здача в оренду складських і виробничих комплексів.

Фото: «База»

Склади і офіси — це добре, але зараз би інфекційна лікарня знадобилася більше. Якби не ліквідували, то її можна було б використовувати для лікування коронавіруса. Тим більше що оновити клініку було б значно дешевше, ніж будувати заново, особливо в чистому полі.

— Якщо б оптимізовані лікарні були «на ходу», тобто зараз працювали б, то їх переробити їх під коронавірус не так складно, — каже колишній голова Інституту генплану Москви Сергій Ткаченко. — Поміняти інженерні системи, поставити трохи інше обладнання, замінити венткамери… Якщо будівлі не доведені до аварійного стану, то все можливо і все не так дорого. Не потрібно чіпати стіни та перекриття. За рівнем складності це як капремонт з переплануванням. Нічого особливого в цьому немає.

Директор Інституту економіки охорони здоров’я НДУ ВШЕ Лариса Попович вважає, що закривати старі медустанови було потрібно: «Вони були не пристосовані до підвищених вимог до комфорту і сучасним технологіям. Тоді були одні стратегічні завдання, які полягали в оптимізації ліжкового фонду, а зараз інші. Зараз екстрена ситуація, екстремальна навіть. Коли епідемія пройде, всі медичні потужності, які зараз створюються під коронавірус, підуть замість скорочених потужностей того періоду».

У 2012 році були також закрили дві дитячі інфекційні лікарні — № 8 в Лужнецком проїзд та № 12 на 1-ій вулиці Ямського Поля. Будівлі були старі — 1938 року побудови. Але не тільки це чиновники називали причиною закриття. Микола Плавунів, який тоді був першим заступником голови департаменту охорони здоров’я, говорив про їх неефективність. «Ліжко працює 180 днів в році, а решту півроку простоює», — <ins>сказав </ins>він. В цілому в цих двох лікарнях було 300 ліжок.

Фото: https://echo.msk.ru

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При цьому ніхто не врахував думки лікарів, які <ins>заявляли</ins>, що в результаті оптимізації буде ліквідований один з стабільно і ефективно працюючих центрів дитячої медицини. Не звернули уваги й на те, що незадовго до ліквідації будинок 8-ї лікарні було відремонтовано. За словами лікарів і хворих, у 12-ї інфекційної лікарні, незважаючи на старі корпуси, було унікальне алергологічне відділення, аналогів якому в Москві не існувало.

По <ins>думку</ins> і медиків, і пацієнтів, єдина причина, з якої ці лікарні закривали, — дорогі земельні ділянки в центрі міста, на яких розташовувалися медустанови.

Місто в підсумку дозволив знести лікарні компанії «Медстройинвест» підприємця з Казахстану Жомарта Каменова, щоб вона побудувала там готель і клубний будинок. В якості компенсації фірма побудувала інфекційний корпус дитячої лікарні імені Сперанського на 200 ліжок — тобто на третину менше, ніж у знесених инфекционках.

А на місці знесених дитячих інфекційних лікарень «Медстройинвест» не побудував НІЧОГО! У Лужнецком проїзді повинна була з’явитися готель-апартаменти, але там досі пустир. За даними Росреестра, в березні 2020 року його передали Історичному музею в безстрокове користування. Як <ins>повідомляв</ins> РБК, там буде побудований музей, присвячений історії Російської православної церкви і Новодівичого монастиря. Історія РПЦ — це, звичайно, важливіше здоров’я москвичів.

Пустир на місці 12-ї інфекційної лікарні. Фото: «База»

На місці лікарні № 12 теж пустир. У виписці Росреестра немає інформації про те, в чиїй власності та оренді він зараз перебуває. В 2015-2016 роках департамент міського майна Москви судився з Росреестром, який відмовлявся реєструвати договір оренди департаменту з «Медстройинвестом» на цю ділянку. У Росреестре заявляли, що ділянка дісталася компанії без торгів і це незаконно.

За даними Росстату, кількість інфекційних ліжок у Москві скоротилося в два рази: якщо в 2011 році їх було 4823, то в 2018-му — всього 2661.

Завдяки мерії місто позбувся сотень професійних лікарів, роки і десятиліття присвятили себе боротьбі з найбільш небезпечними інфекційними захворюваннями.

«Я писала ще в 2014 році меру Москви Собяніну про те, що реформи, що проводяться Печатниковым (Леонід Друкарів — колишній заступник мера з питань соціального розвитку. — Прим. „Бази“), неправильні, особливо в частині дотичній інфекційних ліжок, що не можна скорочувати інфекційні ліжка, оскільки вони завжди повинні стояти в резерві», — згадує доктор медичних наук, професор Гузель Улумбекова.

Вона впевнена, що саме рішення про оптимізацію призвело до того, що зараз місто не справляється з епідемією: «У Москві були прийняті просто бездарнейшие рішення, які перевели фінансування інфекційних ліжок, інфекційних лікарень швидкої медичної допомоги на ОМС. Ці види допомоги ніколи не можуть фінансуватися! Що це означає? Це значить: є хворий — тебе фінансують, немає хворого — не отримуєш. Відповідно, установа змушена скорочуватися. Цього категорично робити не можна було. З радянських часів у нас завжди були резервні ліжка, не тільки інфекційні. Завжди служби швидкої допомоги та інфекційна служба, незалежно від того, є хворі чи ні, повинні перебувати в режимі очікування. Ми не можемо прив’язувати їх до системи ОМС, ось тому в тому числі сьогодні ми маємо серйозні проблеми».

Клініка для голови депздрава

Брак ліжок б’є не тільки по хворим коронавірусом: їх у будь-якому випадку лікують, кладуть кого в Коммунарку, кого в перепрофільовані відділення у столичних лікарнях. А ось для решти хворих настали важкі часи.

Пацієнтів у важкому стані і в стані середньої тяжкості переводять в інші лікарні, решту просто перестають лікувати. «Всіх пацієнтів відділень урології та гінекології перевели в інші корпуси. Лікарі розповідають, що майже всіх переводять на роботу з коронавирусными хворими, нами займатися буде нікому», — розповів «Базі» пацієнт 1-й Градській.

Як повідомляють <ins>ЗМІ</ins> лікарі швидкої намагаються не забирати в лікарні навіть з переломами: літній жінці, отримала множинні переломи ребер, відмовили в госпіталізації. Лише через тиждень вже в критичному стані її поклали в лікарню, але було пізно — жінка померла.

Фото: соцмережі

«У однієї пацієнтки тромб, і вона в кінці березня готувалася до операції. Але їй сказали, що у зв’язку з цією всією ситуацією операцію скасували і, коли проведуть, незрозуміло. Чи варто говорити, що тромб — така річ, яка може призвести до серйозних ускладнень або навіть смерті людини. Взагалі, майже всіх термінових пацієнтів відправили по домівках. Беремо тільки по швидкій і переломи», — розповідає лікар однієї зі столичних клінік.

Те, що така ситуація і в інших столичних клініках, підтверджує розповідь медсестри іншої лікарні: «Ми звільнили близько 500 ліжок для хворих коронавірусом. Що з тими, хто лежав тут? Кого могли всіх відправили додому. Тільки зовсім важких перевели в інші корпуси. Операції скоротили до мінімуму: онкохворі і ті, що по швидкій надходять. Апендицит або з чимось подібним. Іншим сказали чекати закінчення карантину».

А скільки людей, у яких немає коронавіруса, але яким потрібна була ШВЛ, не отримали її? Майже всі столичні клініки переправили свої апарати ШВЛ Коммунарку або лікарні, перепрофільовані під прийом хворих коронавірусом.

Як <ins>розповідав </ins>МК, онкохворий в Лікувально-реабілітаційному центрі перервали курс променевої терапії, який переривати не можна, і нікуди не перевернули. І тут знову варто згадати про лікарнях (вже найрізноманітнішого профілю), які були закриті в рамках оптимізації.

Якщо брати в цілому «лікарняні ліжка цілодобових стаціонарів», то їх кількість в 2011-2018 році скоротилося в Москві зі 107 тисяч до 78 тисяч.

Фото: stroi.mos.ru

Більшість закритих медустанов зазначені в спеціальному плані оптимізації, який розробила мерія в 2014 році. Як <ins>повідомляв </ins>РБК з посиланням на цей документ, всього планувалося закрити 28 медустанов, включаючи 15 лікарень.

«База» замовила в Росреестре виписки по всім цим будівлям і з’ясувала, що частина з них були передані іншим медустановам (які мерія вважає більш ефективними), а частина лікарень дійсно зовсім пішла в небуття. Тепер на їх місці приватні клініки, вуз, пошта…

Наприклад, на вулиці Достоєвського була лікарня № 59. Там була 541 ліжко у відділеннях терапії, кардіології, хірургії, травматології, ортопедії та оториноларингології. Зараз лікарня закрита і всі її приміщення віддано Московському фонду ОМС — тій самій структурі, яка диктує правила оптимізації. Лікарні ліквідували, щоб посадити на цьому місці чиновників. Мабуть, вони більш ефективні, на думку Сергія Семеновича, ніж лікарі.

Ще один яскравий приклад: лікарня № 56 на Павелецькому набережній. Загальний ліжковий фонд (разом з приєднаною до неї гінекологічної лікарнею № 11) становив 650 ліжок, а в рік тут лікувалося 14 тис. пацієнтів. У клініці працювало відділення мікрохірургії, яке створювалося для здійснення вузькоспеціалізованої допомоги пацієнтам, які потребували реконструктивно-пластичних операцій на судинах, нервах, сухожиллях.

Будівля 56-ї лікарні. Фото: «База»

Крім того, унікальною спеціалізацією володіло і відділення гнійної хірургії — воно надавало допомогу пацієнтам при укусах. В <ins>інтерв’ю</ins> в 2013 році головлікар лікарні Ірена Погонченкова говорила про швидке завершення капітального ремонту, а незадовго до ліквідації лікарня отримала 59 одиниць сучасного обладнання на загальну суму 76 млн рублів.

Незважаючи на затребуваність, унікальну спеціалізацію низки відділень та витрат на ремонт і обладнання, лікарню «оптимізували». Будівлю та землю передали Медичного центру Управління справами мера і уряду Москви, тобто закладу для чиновників. І знову про ефективність: за п’ять років роботи цей медцентр отримав більше 1 млрд збитку.

Джерело: «СПАРК-Інтерфакс»

На набережній Шитова була лікарня № 54. Там було 230 ліжок у відділеннях терапії, кардіології, неврології та хірургії. Зараз там Московський державний юридичний університет імені О. Е. Кутафіна (МГЮА). В ліквідованої медсанчастини № 33 на Малахітовій вулиці було 460 ліжок у відділеннях терапії, кардіології, неврології, хірургії та гінекології. Зараз будівля належить «Московського поштамту».

Ось ще дуже показова історія. На Оршанский вулиці / вул. Академіка Павлова розташовувалися пологовий будинок № 72 і Московський центр уроандрологии і репродуктивної гінекології. Пологовий будинок був розрахований на 301 пацієнтку. Будівлі і всю землю передали «Клініці Лядова».

Костянтин Лядов — хірург, реабілітолог, заслужений лікар Росії. Він керує цим закладом і є міноритарієм компанії. А основний власник (90%) — «Мединвестгрупп». Ця фірма належить «Фармстандарту» мільярдера Віктора Харитонина (85%), компанії «Ай пі ти медицина» (13%) та Георгію Голухову (2%).

Голухов в 2012-2014 роках був головою Департаменту охорони здоров’я Москви — тобто саме він розробляв план закриття лікарень і за підсумками «оптимізації» пішов у бізнес і отримав невеликий бонус у вигляді частки в приватній клініці, де тільки одна консультація може коштувати 12-18 тис. рублів.

Самі будівлі клініки оформлені на «Культурно-просвітницький центр Ударник», який належить «Мединвестгрупп». Одна будівля (площею 2,5 тис. кв. м) «Ударнику» місто продав, ще чотири (загальною площею 18,6 тис. кв. м) здав в оренду. Зараз на місці колишньої лікарні повним ходом йде будівництво медичного центру. За словами керівництва «Мединвестгрупп» його <ins>готують</ins> до прийому пацієнтів з COVID-19. Не інакше, як влада Москви нагадали власникам, що непогано було б віддати борги за отримані колись лікарні. Втім, це невелика плата за кілька будівель загальною площею 22 тис. кв метрів.

Фото: “База”

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На Потішної вулиці була знесена психіатрична лікарня № 7. В рамках і<ins>нвестконтракта </ins>міста з компанією «Медстройинвест» Жомарта Каменова останній планував побудувати там готель з медцентром. Але, як і у випадку з дитячими инфекционками, не побудував нічого. У вигляді компенсації (за дозвіл на будівництво комерційної нерухомості) фірма повинна була звести корпус дитячої лікарні № 13 імені Філатова. Цей корпус на сайті самої компанії у<ins>казан т</ins>ільки як проектований. Фірма повинна була його здати ще у 2008 році. У 2010 році місто судився з «Медстройинвестом» з приводу оренди ділянки під будівництво лікарні — воно так і не почалося.

Також за контрактом «Медстройинвест» повинен був збудувати елітне житло на вулиці Красіна (територія дитячої лікарні імені Філатова) і в Великому Предтеченському провулку (територія Боткінської лікарні № 3). Але ці ділянки йому так і не передали. Жомарт Каменов за свої невдачі дуже ображений за мерію і навіть подав позов до міста на 16,4 млрд рублів. Засідання відкладено на червень 2020-го з-за коронавіруса. Діставалося від Каменєва і лікарям: як <ins>повідомлялося</ins>, в 2014 році він побив медиків швидкої в Геленджику, які не поступилися дорогою його «роллс-ройсу». Схоже, Сергій Собянін і його підлеглі вміють вибирати ефективних партнерів.

Ще один бенефіціар оптимізації — мільярдер Володимир Євтушенков та його структури, отримали від міста кілька лікарень. У 2012 році була укладена велика угода: ГУП «Медичний центр» (належить мерії) і «Медсен» (бенефіціар компанії — Євтушенков) об’єдналися. Тоді ГУП викупив додаткову емісію акцій «Медсен» на 6 млрд рублів, але заплатив не грошима, а лікарнями. У якості своєї частки в капіталі «Медсен» (25,02%) ГУП вклав три дорослих клініки, одну дитячу клініку і три клінічні лікарні зі стаціонарами. За словами експертів, угода була не зовсім справедливою: з таким внеском мерія спочатку могла б претендувати на більшу частку в «Медсен». А через чотири роки АФК «Система» (компанія Євтушенкова) викупила частку міста за 6,1 млрд рублів.

Фото: life.ru/p/44759

Одна з лікарень перебуває на П’ятницькому шосе в Красногорському районі Підмосков’я. Місто віддав будівлі загальною площею 71,3 тисячі кв. м. Зараз компанія, перебудувавши комплекс, називає його своїм «флагманським багатопрофільним стаціонаром». Ще одна лікарня — медсанчастину № 47 (госпіталь «Главмосстроя») на Мічурінському проспекті. Після операції госпіталь кілька років стояв закритим. У 2017 році, як повідомляли «Ведомости», мерія схвалила план «Медсен» по забудові ділянки: тут планується багатоповерхова житлова забудова на 132 000 кв. м і медичний центр (загальна площа — 28 кв. м).

Недалеко від Нагатинской заплави розташована лікарня № 53 — її в рамках «оптимізації» передали лікарні № 13. В результаті на 40 тисячах кв. метрів вже кілька років стоять закритими з десяток корпусів (загальна площа будівель 23 тис. кв. метрів).

Там було 380 ліжок у відділеннях терапії, кардіології, хірургії, урології, гінекології. До речі, 53-я лікарня закрилася в 2015 році, а роком-двома раніше там був проведений ремонт на 12 млн рублів. «Три роки тому, за словами співробітників лікарні, в корпусах був проведений капітальний ремонт і завезено нове, найсучасніше обладнання. Зараз це обладнання демонтується, а будівлі готують до знесення», — <ins>писали</ins> ЗМІ. Тоді ж звучала версія, що на місці 53-й побудують елітний яхт-клуб.

Яхт-клубу немає, як немає і лікарні, чиї корпусу цілком могли прийняти сотні хворих у розпал епідемії.

Фото: “База”

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В результаті широкомасштабної оптимізації число лікарів у Москві в скоротилася з 90 до 73 тисяч.

Медиків зараз не вистачає так само, як і ліжок. А зарплати лікарів, які були аргументом чиновників для проведення оптимізації, не такі вже великі. На рекрутингових порталах більшість вакансій в міських клініках — це зарплата від 70 до 125 тисяч рублів.

— Коли Собянін говорить про зарплати медиків, то справа навіть не в тому, що це середня температура по лікарні і що в розрахунок включається зарплата головного лікаря та його заступників, — сказав фельдшер швидкої допомоги Дмитро Беляков. — А прості медики змушені працювати на 1,5, якщо не більше, ставки — тільки тоді виходять більш або менш нормальні гроші.

Тим, хто сьогодні працює з коронавірусом, обіцяють доплачувати, але роблять це не завжди. «Ми зараз працюємо і у себе, і в Коммунарке. Поділили зміни: одну відпрацювали у себе в лікарні, другу — там. Обіцяли доплачувати, але це не точно», — розповідає один з працівників великої столичної лікарні. «Нам в наказовому порядку теж сказали: будете частина змін відпрацьовувати в Коммунарке. Кажуть: а хто не погодиться, хай пише заяву. При цьому ніяких доплат не обіцяли», — каже лікар іншої клініки.

На думку експертів, так звані реформи в охороні здоров’я не вирішили ні проблему зарплат, ні проблему якості медицини. «Що сталося в Росії в результаті оптимізації? Ми бачимо, що потік пацієнтів збільшився більш ніж на 10 млн осіб — це дуже багато. Загальна чисельність лікарів скоротилася за останні шість років на 46 тисяч, стаціонарні ліжка скоротилися на 160 тисяч. У Москві скорочення відбулися ще більше», — відзначає професор Гузель Улумбекова.

У всіх сьогоднішніх проблемах, пов’язаних з нестачею лікарів, ліжок і лікарень, влада Москви можуть, на її думку, звинувачувати лише себе: «Ракова заявила, що лікарі перевантажені. Третина лікарського складу Москви повністю присвячені боротьбі з коронавірусом. А де ж ваші обіцяні підсумки оптимізації, коли лікарі повинні були стати ефективнішою, а отримувати більше?»

Прес-служба мерії не відповіла на запитання «Бази».