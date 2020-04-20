Глава «Газпром нафти» відмовився порівнювати угоду ОПЕК+ з Брестським миром

В новій угоді ОПЕК+ «немає нічого принизливого», вважає Олександр Дюков. За його оцінкою, з урахуванням приєднання до угоди нових учасників, частка Росії в скороченні буде навіть нижче, ніж за умов старої угоди.

Порівняння нової угоди ОПЕК+ з «важким і принизливим» Брестським миром некоректно, заявив глава «Газпром нафти» Олександр Дюков в інтерв’ю «Комерсанту». Він не погодився з тією оцінкою, яку угодою раніше дав віце-президент і співвласник “Лукойлу” Леонід Федун в інтерв’ю РБК.

«Угода потрібно, причому потрібно всім виробникам, і в ньому немає нічого принизливого», — вважає Дюков. Він пояснив, що частка фізичної скорочення видобутку, яке припадає на Росію в новій угоді ОПЕК+, на першому етапі складе близько 18%. Це, за його словами, відповідає тій квотою, яка була у Москви в попередній угоді, укладеній у 2016 році. При цьому Дюков зазначив, що нова угода крім традиційних членів ОПЕК+ підтримана і іншими великими нафтовидобувними країнами, такими як США, Мексика і Норвегія. «З урахуванням скорочення видобутку, яке буде зроблено цими країнами, частка Росії складе менше 15%», — уклав він.

В інтерв’ю РБК Леонід Федун говорив, що нова угода ОПЕК+ була необхідна, але вона має і негативні сторони для Росії. «Я б навів приклад Брестського миру, коли більшовики в 1918 році були змушені з різних причин піти на угоду з Німеччиною, яка була принизливою і важкою», — заявив співвласник Лукойлу. При цьому Федун вказував на те, що без угоди попит на нафту був би таким низьким, що нафтосховища у всьому світі були б повністю заповнені через 40-45 днів, а Росії через місяць довелося б припиняти видобуток нафти і продавати її за мінімальною ціною.

В переговорах щодо укладення нової нафтової угоди брали участь 23 країни. Протягом перших двох місяців, з травня по червень, скорочення видобутку складе 10 млн бар. в добу. З початку липня видобуток частково відновлено і скорочення буде обмежено 8 млн бар. в добу. У 2021 році квота для країн-учасниць буде обмежена 6 млн бар. в добу. Угода розрахована на два роки, до 1 травня 2022 року.

Попередня угода, укладена в 2016 році, виявилося розірвано на початку березня 2020 року. Учасники угоди не змогли домовитися про умови продовження міжнародної угоди щодо обмеження видобутку нафти. Саудівська Аравія запропонувала додатково скоротити видобуток, а Росія виступила за збереження діючих умов (скорочення на 1,7 млн бар. у добу до рівня жовтня 2018 року). Після цього ціна на нафту впала майже в два рази.

Про вигоду від виходу Росії з угоди заявляла «Роснефть», прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв називав її «нерозумним» і вигідною для американських виробників сланцевої нафти. Глава компанії Ігор Сєчін 20 березня підтвердив, що вважає можливим повернення до колишніх нафтових котирувань після відходу з ринку американських компаній.

