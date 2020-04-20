Кокетка Каменських влаштувала дефіле у зухвалому міні

Зоряна красуня Каменських показала нові карантинні фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка минулого року вийшла заміж за свого колегу Олексія Потапенка, часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram. Під час карантину зірка почала активно займатися спортом і навіть проводить онлайн-тренування для своїх фоловерів. А в цей раз Настя показала милі фото в сміливому образі, на яких гарно позує.

Як видно, перед камерою Каменських з’явилася у світлому плямистому платті цікавого фасону, яке оголило стрункі ноги і підкреслило витончену фігурку. Її волосся зібране в кокетливу зачіску, а на обличчі акуратний денний макіяж.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Апр 2020 в 11:06 PDT

: voiceshowbiz.com

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