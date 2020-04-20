18% росіян вважає, що гомосексуалів «слід було б ліквідувати»

Майже п’ята частина (18%) росіян вважає, що геїв і лесбіянок слід було б ліквідувати. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру» на тему ставлення до людей, чия поведінка відхиляється від загальноприйнятих норм».

Зазначається, що опитування проводиться як мінімум з 1989 року. В його нинішній варіант були включені «педофіли», «екстремісти», «терористи» і «феміністки».

Так, 18% росіян вважає, що геїв і лесбіянок «слід було б ліквідувати». 32% – що їх потрібно ізолювати від суспільства, стільки ж респондентів заявили, що їх потрібно надати самим собі.

9% росіян заявили про необхідність ліквідувати феміністок (18% – ізолювати від суспільства, 13% – допомогти їм).

Найменше співчуття у росіян викликають терористи (80% відповіли, що їх треба ліквідувати, 17% — ізолювати від суспільства), педофіли (75% і 22% відповідно) і вбивці (61% і 36% відповідно).