На Буковині чоловік зарізав дружину і встромив собі ножа в серце — все це на очах у семирічної дочки

У понеділок, 20 квітня, в Чернівецькій області чоловік завдав смертельні ножові поранення дружині, а потім спробував скоїти самогубство.

Як повідомляє «Чернівецький промінь», причиною різанини став сімейний спір. Від отриманих поранень дружина вбивці померла на місці. Потім чоловік спробував вчинити суїцид і завдав собі три ножові поранення, два — в легені і одне — в серці. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні.

Вбивство сталося на очах у семирічної дитини подружжя. Саме дитина викликав поліцію на місце вбивства. Зараз дитину забрали сусіди, з нею працює психолог.