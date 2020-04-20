Не зупинили навіть постріли: на Львівщині п’яний водій наїхав на поліцейських

Інцидент стався в понеділок, 20 квітня, у Мостиському районі Львівщини, де патрульні поліцейські зупинили автомобіль BMW з іноземною реєстрацією, який порушив Правила дорожнього руху.

— Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій — 22-річний житель Старосамбірського району, п’яний, і запропонували йому пройти огляд на наявність алкоголю в крові, — повідомляє ГУ Національної поліції Львівської області.

Водій відмовився проходити тестування. Замість цього він включив задню передачу, протаранив патрульний автомобіль, травмувавши двох поліцейських, і зник з місця події. Патрульні почали переслідування порушника. На неодноразові вимоги зупинитися, він не реагував. Не зупинили його і постріли поліцейських з табельної зброї, пошкодили колеса автомобіля. Заблокувати BMW вдалося спільними зусиллями правоохоронців лише в Самборі.

Водій затриманий, стосовно нього відкрито кримінальне провадження, порушникові загрожує до п’яти років позбавлення волі.