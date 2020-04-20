У Херсоні невідомий кинувши «коктейль Молотова» на поріг будівлі іудейської релігійної громади

У Херсоні невідомий кинувши на поріг будівлі іудейської релігійної громади пляшку з легкозаймистою рідиною.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Повідомлення про спробу підпалу надійшло до правоохоронців близько 3:00.

«Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинувши її на поріг будівлі іудейської релігійної общини по вул. Театральній та втік. Також херсонець заявив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася», — йдеться у повідомленні.

При огляді місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника.