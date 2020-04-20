Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч

В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб, кількість смертей знижується. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням дані МОЗ Іспанії.

Число нових випадків зараження протягом останньої доби було найнижчим з 17 березня – 4 266.

Вперше з 24 березня добова кількість померлих становила менше 400 осіб. Зокрема, у звіті, опублікованому Міністерством охорони здоров’я, повідомляється 399 смертей протягом останньої доби.

В цілому з початку епідемії померли 20 852 людини. При цьому зростання смертності в порівнянні з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту початку надзвичайного стану.

Однак, варто зазначити, що в понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка.