Чому США вигідно звинуватити в пандемії коронавіруса Китай

США вирішили, що в пандемії коронавіруса вигідніше всього звинуватити Китай. Про те, для чого Вашингтону знадобилися такі звинувачення, розповів доцент кафедри міжнародної безпеки факультету світової політики МДУ Олексій Фененко.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що якщо Китай свідомо допустив спалах COVID-19, то для нього повинні бути наслідки. За словами американського лідера, США проводять розслідування.

“Я думаю, що тут буде зроблено кілька основних спроб тиску. Перше — це економічні санкції проти Китаю. Причому президент США недарма зробив таку заяву, він розраховує залучити на свою сторону і Європейський союз”, – вважає експерт.

“Трамп хоче поставити Китай в свого роду позицію ізгоя: країна, яка стала “ініціатором” спалахи коронавіруса, вже апріорі проти неї повинні бути введені санкції. Ось це завдання Трампа на сьогоднішній день”, — сказав Фененко агентству .



Навіщо Вашингтону потрібні звинувачення проти Китаю

Одна з основних цілей США – поховати китайський проект економічного пояса Шовкового шляху. “Вони, загалом-то, вважають вже поховали, коли в 2017 року Євросоюз не приїхав на установчу конференцію. Але якось не до кінця, ще якісь надії у Китаю є”, – продовжив експерт.

“Ось тепер, якщо Китай розсваритися з Європейським союзом настільки, що ЄС навіть йому руку протягнути не зможе, ось це буде серйозний удар по всім китайським проектів”, — додав Фененко.

Але головне завдання Вашингтона – скинути борги перед КНР. “Адже якщо Китай винен у такому, то ніщо не завадить Трампу списати частину боргових зобов’язань США. Ми в такій країні нічого не повинні, вважає американський президент. Ось це завдання американців. Тобто треба очікувати масованої інформаційної атаки про те, що Китай винен у нинішній епідемії”, — підкреслив експерт.

США заходи можуть бути чутливими для Пекіна, але, як показує досвід, варіантів відповіді з боку Пекіна досить мало. “Єдине, що міг би зробити Китай, це повністю викинути на ринок всі боргові зобов’язання США і нанести найжорстокіший удар по американській економіці. Але чи наважиться Китай на такий крок — це питання”, — сказав співрозмовник агентства.