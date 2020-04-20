Два слова про «перемогу» Саудівській Аравії

Тут Микола Паддубицкий тисканул статтю про «Брестському світі Путіна», так от хочу розжувати тим, хто читає тільки укроСМИ.

Якщо вірити моїм опонентам, то Саудівська Аравія вже повинна святкувати перемогу. І на перший погляд все так і є. Вони зрівняли свої квоти з російськими і тим самим виправили на свою користь перекоси минулих угод ОПЕК+, коли Москва змусила їх видобувати менше і тим самим за свій рахунок оплачувати поступку ринку американцям.

Вчора ми вже говорили про те, що плановані скорочення не сильно вплинули на ф’ючерсні котирування (продажу в майбутньому). Ринок, перетравивши отриману інформацію прикинув, що в цілому зайва нафту на ньому залишається, а той балкон з 1 млрд. бар., який утворився за останні пару місяців розсмокчеться ще не скоро. А тому ціни на еталонну марку Brent весь день топталися на рівнях попереднього перед операцією ОПЕК++ дня.

За логікою, країна, яка здобула в битві перемогу в умовах стабільно стагнуючого ринку повинна отримати конкурентні переваги перед опонентом і це повинно відразу знайти відображення на біржі, де фахівці не вірять в агітпроп, а вірять у силу грошей і найголовніше, не люблять їх витрачати даремно.

Що ж сталося в саудівській нафтою 13 квітня? Наскільки вона подорожчала відносно еталонних марок? Думаю, ви вже знаєте відповідь. А хто не в курсі, повідомляю – Саудівська Аравія різко знизила ціна на власну нафту, опустивши її до історичного мінімуму. Наприклад, для південноєвропейських країн знижка на Arab Extra Light збільшиться майже вдвічі – з 5,8 до 10,3 долара до ціни Brent.

Жест гідний переможця, чи не правда? А якщо без жартів, то з урахуванням того надлишку саудівської нафти, а також повного фіаско з її продажу за ф’ючерсними контрактами у березні (з постачанням у квітні-травні), для саудівської Аравії залишився єдиний шанс позбутися неї – це продати на спотовому (поточному) ринку Dated Brent, де з моменту укладення угоди до відвантаження товару проходить від 7 до 15 днів.

При цьому ціна на спотової майданчику Dated Brent вчора була в районі 24$ за барель, то є багато менше, ніж за ф’ючерсними контрактами (32$ за бар.). І це за умов постачання Cif. Тобто доставка і страховка за рахунок продавця (не менше 5$ на барелі для південної Європи). А отже, на руки саудити за цю нафту отримають 24-10,8-5=8 з невеликими копійками доларів.

І при цьому, треба розуміти, що з урахуванням умов поставки cif і терміни виконання контрактів 7-15 днів, це повідомлення говорить про те, що саудити збираються продавати вже багато в чому занурену та відправлену за призначенням нафту. Але яку вони не змогли продати дорожче в березні!!!

Тобто Саудівська Аравія намагається позбутися своїх надлишків по будь-якій можливій на сьогодні ціною. Лише б ця нафта не загромождала їх сховищ і не довелося платити за її зберігання на танкерах.

І я їх розумію. Саудити скоро підуть за прикладом сусідів з ОАЕ, де на терміналі в Фуджейрі оператори вже відхиляють запити трейдерів і НПЗ на зберігання сирої нафти і нафтопродуктів. Причина? Всі вільні обсяги або вже заповнені, або орендовані. І запевняю Вас, якщо і за цією ціною не буде знайдений покупець, то знижки саудитів стануть ще вище. Ось так виглядає ситуація у «перемогли в березневому битві» саудитів.

І це, підкреслюю новини всього одного дня, причому самого першого біржового дня після їх, нібито «грандіозної перемоги».

І якщо хтось ще з дитячої наївності думає, що Ер-Ріяд тим самим продовжує вести боротьбу з Москвою, дотискаючи її до кінця, поспішаю розчарувати. Беремо знову ж новини все того ж першого біржового дня після укладення Росією її «нафтового Брестського миру».

Положення програла Москви воістину «жахливо». Всього за один день ф’ючерси на її нафту марки Urals зросли майже на 20%%.

А тому «тріпотіли в жаху» росіяни, на відміну від «переможних» саудитів, не поспішають йти на уклін покупцям, пропонуючи свою нафту за безцінь. Навпаки, вони піднімають ставки і вимагають за неї на 20% дорожче, ніж напередодні.

І секрет цього простий. Його відкрив у своєму вчорашньому інтерв’ю виданню глава «Газпром нафти» Олександр Дюков, який поділився з журналістами проблемами своєї компанії в умовах дії квот на травень:

«Єдине, з чим будуть складнощі, це контрактні зобов’язання. Фактично ми всі обсяги нафти на травень вже розмістили на ринку».

Тобто, «Газпром нафта» свою нафту на квітень і травень вже давно розпродала і тепер у неї проблеми, де знайти зайву нафту, щоб виконати вже укладені контракти, якщо їй доведеться урізати видобуток згідно квот за угодою ОПЕК++.

І ті ж проблеми сьогодні і в інших російських постачальників нафти Urals. І не в останню чергу це стало можливим через укладення буквально перед операцією ОПЕК++ контрактів з Китаєм на постачання в квітні – травні 1 мільйона 600 тисяч тонн і Білорусією, куди Москва цілком на сьогодні прийнятною для себе ціною прилаштувала значні обсяги Urals (в середньому по 300 тис. бар. у добу). Яких тепер, як з’ясовується не вистачає на ринку і які тиснуть на ціну на цей сорт, штовхаючи її вгору.

Ось таке ось нафтове «поразка» Росії і «перемога» Саудівській Аравії виходить. І це я проаналізував лише перший біржовий день.

І мене хтось буде продовжувати переконувати про нищівну перемогу Саудівської Аравії і про принизливому нафтовому Брестському світі для Москви? Ми з вами точно на одній планеті живемо, панове опоненти? Або ви мешкаєте в якихось паралельних світах?