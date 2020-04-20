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Два слова про «перемогу» Саудівській Аравії

20.04.2020

Тут Микола Паддубицкий тисканул статтю про «Брестському світі Путіна», так от хочу розжувати тим, хто читає тільки укроСМИ.

Два слова о «победе» Саудовской Аравии

Якщо вірити моїм опонентам, то Саудівська Аравія вже повинна святкувати перемогу. І на перший погляд все так і є. Вони зрівняли свої квоти з російськими і тим самим виправили на свою користь перекоси минулих угод ОПЕК+, коли Москва змусила їх видобувати менше і тим самим за свій рахунок оплачувати поступку ринку американцям.

Вчора ми вже говорили про те, що плановані скорочення не сильно вплинули на ф’ючерсні котирування (продажу в майбутньому). Ринок, перетравивши отриману інформацію прикинув, що в цілому зайва нафту на ньому залишається, а той балкон з 1 млрд. бар., який утворився за останні пару місяців розсмокчеться ще не скоро. А тому ціни на еталонну марку Brent весь день топталися на рівнях попереднього перед операцією ОПЕК++ дня.

Два слова о «победе» Саудовской Аравии

За логікою, країна, яка здобула в битві перемогу в умовах стабільно стагнуючого ринку повинна отримати конкурентні переваги перед опонентом і це повинно відразу знайти відображення на біржі, де фахівці не вірять в агітпроп, а вірять у силу грошей і найголовніше, не люблять їх витрачати даремно.

Що ж сталося в саудівській нафтою 13 квітня? Наскільки вона подорожчала відносно еталонних марок? Думаю, ви вже знаєте відповідь. А хто не в курсі, повідомляю – Саудівська Аравія різко знизила ціна на власну нафту, опустивши її до історичного мінімуму. Наприклад, для південноєвропейських країн знижка на Arab Extra Light збільшиться майже вдвічі – з 5,8 до 10,3 долара до ціни Brent.

Жест гідний переможця, чи не правда? А якщо без жартів, то з урахуванням того надлишку саудівської нафти, а також повного фіаско з її продажу за ф’ючерсними контрактами у березні (з постачанням у квітні-травні), для саудівської Аравії залишився єдиний шанс позбутися неї – це продати на спотовому (поточному) ринку Dated Brent, де з моменту укладення угоди до відвантаження товару проходить від 7 до 15 днів.

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При цьому ціна на спотової майданчику Dated Brent вчора була в районі 24$ за барель, то є багато менше, ніж за ф’ючерсними контрактами (32$ за бар.). І це за умов постачання Cif. Тобто доставка і страховка за рахунок продавця (не менше 5$ на барелі для південної Європи). А отже, на руки саудити за цю нафту отримають 24-10,8-5=8 з невеликими копійками доларів.

І при цьому, треба розуміти, що з урахуванням умов поставки cif і терміни виконання контрактів 7-15 днів, це повідомлення говорить про те, що саудити збираються продавати вже багато в чому занурену та відправлену за призначенням нафту. Але яку вони не змогли продати дорожче в березні!!!

Тобто Саудівська Аравія намагається позбутися своїх надлишків по будь-якій можливій на сьогодні ціною. Лише б ця нафта не загромождала їх сховищ і не довелося платити за її зберігання на танкерах.

І я їх розумію. Саудити скоро підуть за прикладом сусідів з ОАЕ, де на терміналі в Фуджейрі оператори вже відхиляють запити трейдерів і НПЗ на зберігання сирої нафти і нафтопродуктів. Причина? Всі вільні обсяги або вже заповнені, або орендовані. І запевняю Вас, якщо і за цією ціною не буде знайдений покупець, то знижки саудитів стануть ще вище. Ось так виглядає ситуація у «перемогли в березневому битві» саудитів.

І це, підкреслюю новини всього одного дня, причому самого першого біржового дня після їх, нібито «грандіозної перемоги».

І якщо хтось ще з дитячої наївності думає, що Ер-Ріяд тим самим продовжує вести боротьбу з Москвою, дотискаючи її до кінця, поспішаю розчарувати. Беремо знову ж новини все того ж першого біржового дня після укладення Росією її «нафтового Брестського миру».

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Положення програла Москви воістину «жахливо». Всього за один день ф’ючерси на її нафту марки Urals зросли майже на 20%%.

Два слова о «победе» Саудовской Аравии

А тому «тріпотіли в жаху» росіяни, на відміну від «переможних» саудитів, не поспішають йти на уклін покупцям, пропонуючи свою нафту за безцінь. Навпаки, вони піднімають ставки і вимагають за неї на 20% дорожче, ніж напередодні.

І секрет цього простий. Його відкрив у своєму вчорашньому інтерв’ю виданню глава «Газпром нафти» Олександр Дюков, який поділився з журналістами проблемами своєї компанії в умовах дії квот на травень:

«Єдине, з чим будуть складнощі, це контрактні зобов’язання. Фактично ми всі обсяги нафти на травень вже розмістили на ринку».

Тобто, «Газпром нафта» свою нафту на квітень і травень вже давно розпродала і тепер у неї проблеми, де знайти зайву нафту, щоб виконати вже укладені контракти, якщо їй доведеться урізати видобуток згідно квот за угодою ОПЕК++.

І ті ж проблеми сьогодні і в інших російських постачальників нафти Urals. І не в останню чергу це стало можливим через укладення буквально перед операцією ОПЕК++ контрактів з Китаєм на постачання в квітні – травні 1 мільйона 600 тисяч тонн і Білорусією, куди Москва цілком на сьогодні прийнятною для себе ціною прилаштувала значні обсяги Urals (в середньому по 300 тис. бар. у добу). Яких тепер, як з’ясовується не вистачає на ринку і які тиснуть на ціну на цей сорт, штовхаючи її вгору.

Ось таке ось нафтове «поразка» Росії і «перемога» Саудівській Аравії виходить. І це я проаналізував лише перший біржовий день.

І мене хтось буде продовжувати переконувати про нищівну перемогу Саудівської Аравії і про принизливому нафтовому Брестському світі для Москви? Ми з вами точно на одній планеті живемо, панове опоненти? Або ви мешкаєте в якихось паралельних світах?

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