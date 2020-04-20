Алина Гросу взбудоражила сеть откровенными фото

24-летняя артистка позировала в пиджаке, который накинула на бюстгальтер.

Популярная исполнительница Алина Гросу, которая в честь дня рождения Ирины Билык дала новое звучание хиту 90-х, поделилась на своей странице Instagram откровенными снимками.

На фото артистка позирует в брюках с высокой посадкой и черно-белом пиджаке, который надела на бюстгальтер. Дополнила образ Алина массивным ободком и серьгами в тон.

“Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?” – подписала публикацию Гросу.

В комментариях, девушка отметила, что раньше так встречала курьеров “пока не отхватила звездюлей от сожителя”. А в переписке с фанаткой, звезда призналась, что ее супруг еще не научился спокойно реагировать на то, что перед выходом из дома она красится и стильно одевается. Поэтому ему еще передстоит пройти это испытание.

: showdream.org