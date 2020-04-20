Ветеран СС “Галичина” рефлекторно зиганул на врученні нагороди

Користувачі українського сегменту Facebook звернули увагу на відеозапис урочистій церемонії нагородження ветерана 14-ї дивізії Ваффен СС “Галичина” Василя Наконечного у місті Калуш (Івано-Франківська область), що пройшла в червні 2019 року.

Тоді 95-річному пенсіонеру вручили лицарський хрест дивізії. Глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський звернув увагу на те, що під час нагородження Наконечний розчулився і рефлекторно зиганул, піднявши руку в нацистському вітанні. Наконечний воював у дивізії “Галичина” протягом 1941-1944 років.

Він пережив тиф, каторгу у Воркуті, втративши там молоді роки і навіть – кисть руки. 24 травня 2018 року депутати Калуської міської ради прийняли рішення про присвоєння йому звання “Почесний громадянин Калуша”.