Тележурналістка під час прямого ефіру випадково показала голого чоловіка

Американська тележурналістка Мелінда Меса, що працює на каліфорнійському телеканалі KCRA 3, взяла участь у прямому ефірі, демонструючи, як на карантині можна самій собі зробити стрижку.

Жінка влаштувалася для цього у власній ванній. Але чомусь не врахувала, що в цей час там мився її чоловік — Майк де Ламберт. В результаті, як пише видання The New York Post, нічого не підозрюючи і абсолютно голий чоловік відбилася в дзеркалі за спиною у Мелінди, з’явившись поглядам мільйонів глядачів. Кадри швидко поширилися по соцмережам. Їх також опублікували ЗМІ — делікатно прикривши найцікавіше місце.

Користувачі мережі висловлювали марну надію, що Майк, можливо, не побачить цього відео.

Мелінда і Майк